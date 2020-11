Comment faire carrière sur l'échec

L’échec serait-il devenu un sujet vendeur ? Dans une série de podcasts hebdomadaires, la journaliste et romancière britannique Elizabeth Day interviewait des personnalités, en axant ces entretiens sur leurs échecs. Gros succès. Elle publie à présent une espèce de manuel de l’échec réussi, Failosophy : A Handbook For When Things Go Wrong. Intraduisible. Je propose Plantageosophie : Manuel pour quand ça tourne mal. L’an dernier, elle avait déjà publié How to Fail (Comment échouer). Voilà quelqu’un qui fait carrière sur l’échec. Signe des temps ?

Comme le remarque Megan Nolan, dans le New Statesman, on a assisté, ces dernières années, à une véritable avalanche de livres consacrés au thème de l’échec. Et c’est troublant.

Le dessinateur de bandes dessinées américain Scott Adams, créateur de la fameuse série Gilbert, consacrée au monde de l’entreprise, a ainsi publié en 2013 un livre intitulé How To Fail At Almost Everything and Still Win Big (Comment échouer dans presque tout et cependant gagner le gros lot). Depuis, un nombre incalculable de bouquins prétendent apprendre aux Américains à "gérer leurs échecs". Le plus souvent dans l’idée de les transformer en succès, mais pas nécessairement. Les Américains seraient-ils en train de prendre conscience de l’échec que leur propre pays est en train de subir ? Par exemple dans sa rivalité avec la Chine pour le leadership mondial ?

On dira que la culture américaine a constamment célébré le "winner". Que le milliardaire Donald Trump est probablement parvenu à se faire élire président du pays, en 2016, malgré ses frasques et son incompétence, précisément parce qu’il incarnait ce rêve américain : devenir riche et puissant, pouvoir "s’en payer". Et que son incapacité à assumer, cette année, son échec électoral, démontre combien le fait de perdre est insupportable aux Américains.

Pourtant, leur littérature, le cinéma hollywoodien ne manquent pas de très beaux portraits de "losers magnifiques" : Barry Lindon, Taxi Driver, Macadam cow-boy, Vol au-dessus d’un nid de coucou… . Et cela ne date pas des années soixante : les romans de Scott Fitzgerald sont tous consacrés à de tels personnages.

Mais ce qui énerve Megan Dolan, chez Elizabeth Day, c’est cet optimisme incurable qui l’amène à présenter systématiquement les échecs qu’elle relate, et les siens propres, comme des épreuves positives, qu’il faudrait absolument capitaliser pour parvenir néanmoins au succès. "Des datas qu’on accumule", comme elle dit. Des informations en retour dont on doit faire bon usage, lors des prochaines épreuves.

Je trouve ça épuisant Autrefois l’échec vous autorisait au moins à arrêter d’essayer.

Megan Dolan

De Macbeth à Samuel Beckett

Qu’Elizabeth Dray, auteure à succès, ravissante et comblée par la vie, passe son temps à célébrer ses échecs et à vouloir en consoler les autres, énerve aussi Joe Moran. Lui-même vient de publier If You Should Fail : A Book of Solace (Si vous deviez échouer : Un livre de consolation). "Située du bon côté de l’auto-dépréciation, écrit-il avec humour, Day est devenue une autorité en matière d’échec".

Mais les leçons qu’il tire lui-même de ses échecs sont tout autres que celles de la romancière. Non, les échecs ne sont pas des jalons nécessaires sur le chemin d’un succès final qui nous en rembourserait.

Demain, demain, demain se glisse ainsi à petits pas d’un jour à l’autre, jusqu’à la dernière syllabe du temps inscrit ; et tous nos hier n’ont travaillé, les imbéciles, qu’à nous abréger le chemin de la mort poudreuse.

Shakespeare, Macbeth

Je remarque aussi que la fameuse formule de Samuel Beckett, pleine de noire ironie, et souvent mal comprise, est en train de devenir un topic culturel, ânonné :

Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.

Un autre stéréotype, qui agace Moran, c’est le topos des cérémonies de remise des diplômes, au cours duquel presque immanquablement, le professeur chargé du discours de félicitations va faire allusion à ses propres échecs, en assurant qu’ils ont été « ses meilleurs maîtres ».

Le « failing-well movement » (le mouvement du bien-tomber) est un symptôme de notre âge prométhéen, écrit-il, avec sa croyance en la constante réinvention de soi. Derrière, il y a le vœu pieux de l’alchimie : que le vil métal de l’échec se transforme en l’or de la réussite. »