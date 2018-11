Concert Fiction, Apollinaire, Poèmes de la paix et de la guerre

Enregistré dans le cadre des commémorations du centenaire de la grande guerre

France Culture a créé une collection de Concerts Fictions en coproduction avec la Direction de la Musique et de la Création culturelle, imaginant des projets de création en public avec les formations musicales. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande guerre, nous nous sommes associés avec l’Orchestre philharmonique de Radio France pour un « salut à Guillaume Apollinaire », poète extraordinairement populaire et aimé, mort il y a tout juste cent ans le 9 novembre 1918 . Engagé dans la Grande Guerre en 1914, envoyé sur le front en 1915, il avait été blessé par un éclat d’obus le 17 mars 1916 .

Écrivant sans relâche, même au cœur de la guerre, Apollinaire a laissé quantité de poèmes et de lettres, dont celles à Lou et à Madeleine, qui constituent un témoignage époustouflant sur la Première Guerre Mondiale.

Ce concert fiction propose une forme inédite, composée à partir des poèmes et des lettres et rassemblant sur scène des artistes d’horizons divers. Sur le plateau du studio 104 seront rassemblés des chanteurs comme Philippe Katerine et Bertrand Belin, des comédiens , notamment François Loriquet qui incarnera Guillaume Apollinaire, un groupe de rock et les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Bastien Still. La musique a été commandée à Mocke qui offre ici une composition originale et inédite.

Nous avons confié la direction artistique et la réalisation de l’ensemble de ce projet au réalisateur et metteur en scène Christophe Hocké.

Ainsi France Culture et l’Orchestre Philharmonique proposent une création originale, moderne et inédite en hommage à un poète extraordinaire, un des seuls dont les poèmes s’apprennent encore par cœur.

Blandine MASSON

En étudiant la correspondance qu’a tenue Apollinaire à partir de 1914, j’ai d’abord été frappé par l’exaltation du poète à l’évocation même de la guerre. Contrairement à ce qu’on attendrait naïvement d’un poète, Apollinaire était heureux de s’engager et de se trouver au cœur de la guerre. Comment comprendre que l’expérience de l’horreur qui aurait pu être sidérante ait suscitée un tel besoin d’écrire ?

En 1914, la guerre évoque une forme aboutie de la modernité pour certains artistes de l’époque, fascinés par l’intelligence militaire, les machines, le progrès comme étant les composantes d’une avant-garde stylistique et artistique. Cette vision est partagée par les amis de guillaume Apollinaire. Picasso par exemple, évoquant la peinture-camouflage d’un canon de l’armée, aurait crié « c’est nous qui avons fait ça ! » ou Fernand Léger écrivant que Verdun était « l’académie du cubisme ».

Parmi les lettres innombrables qu’Apollinaire envoie tout au long de son affectation au front, certaines vont dans ce sens. Il faut également situer l’engagement d’Apollinaire dans ce qui a été un grand moment de son existence, sa rencontre avec Lou. Une fois mobilisé, il lui écrit sans cesse. C’est lettres après lettres qu’apparaissent les traits essentiels de son caractère ; un homme qui se livre tout entier, allant de l’enthousiasme à l’abattement, faisant preuve de naïveté presque enfantine, de sentimentalité et de sensualité exacerbées et pouvant s’irriter parfois du silence de Lou ou bien souffrir de son indifférence.

Rien n’est simple chez Apollinaire, car le poète ne s’efface jamais complètement derrière l’amant, au point qu’on a parfois l’impression qu’il écrit autant pour lui que pour elle. On peut penser que face à l’horreur il s’inventait une correspondance, un dialogue avec une femme absente. S’écrivait-il alors directement à lui-même, pour tenir ?

Enfin, Apollinaire était aussi le soldat qui pouvait recevoir quotidiennement jusqu’à 40 lettres. Il avait disait-on « des amis à tous les étages ».

Mon souhait était donc de réunir au plateau ces « amis » qui aujourd’hui sont, par leurs singularités et leurs disciplines, autant de voix, de chants et de bruits que pouvaient être les mots d’un poète engagé au milieu de l’horreur. Un artiste-soldat appliqué mais aussi pataud, capable de lucidité grave comme de visions sublimes.

Christophe Hocké, réalisateur

