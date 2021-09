Robert Badinter ne se résume pas au combat qui fut le sien pour faire abolir la peine de mort : d'abord avocat puis professeur de droit avant d'être homme politique et ministre de la Justice (1981-1986), il fut aussi président du Conseil constitutionnel (1986-1995) et toujours écrivain, homme d'idées et de livres. Toutes ces facettes sont illustrées à la bibliothèque de l'Arsenal (BNF) du 14 septembre au 12 décembre dans l'exposition "Une passion pour la justice. Dans la bibliothèque de Robert Badinter", où l'ancien garde des Sceaux y présente une partie de ses collections privées, des objets qu'il a glanés tout au long de sa vie.

Des citations du discours du 17 septembre 1981 en fil rouge de l'exposition

En tout, plus de 80 documents sont exposés dans deux salles de la bibliothèque de l'Arsenal : manuscrits, livres, objets, correspondances, estampes... Le tout rythmé par des citations du discours de Robert Badinter le 17 septembre 1981 devant l'Assemblée nationale où il prit la parole pour demander l'abolition de la peine de mort. Le manuscrit de ce discours, écrit de la main de l'ancien ministre est d'ailleurs exposé dans une vitrine. Un choix de mise en scène expliqué par le directeur de la bibliothèque et commissaire de l'exposition Olivier Bosc :

C'est un discours qui appartient au domaine privé du ministre. Il l'a écrit pendant ses vacances chez Paul Guimard, le romancier des "Choses de la vie". Nous avons repris des extraits de ce discours pour accompagner le visiteur à travers les grandes parties de l'exposition qui rendent compte des différents moments de la vie de Robert Badinter, des intérêts qu'il a eu pour la condition carcérale, les textes constitutionnels ou autour de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est assez frappant, il a mis beaucoup de lui dans ce discours et il apparaît naturel de le retrouver à cette place, comme fil rouge de l'exposition, car ce discours est une synthèse de tout ce qu'il est.

Olivier Bosc, directeur de la bibliothèque de l'Arsenal et commissaire de l'exposition.

Cinq parties pour illustrer les différentes facettes d'un homme

L'exposition est organisée en cinq parties, la première étant consacrée à l'intérêt de Robert Badinter pour les textes constitutionnels : on trouve dans sa collection de nombreuses pièces rares, comme la première Constitution française du 3 septembre 1791 ou un spectaculaire exemplaire calligraphié de la Déclaration des droits de l'Homme datant de 1790. Une passion pour la pensée politique qui s'illustre aussi dans les ouvrages et portraits exposés : Tocqueville, Montesquieu, Condorcet, l'abbé Sieyès.

La deuxième partie réunit des pièces ayant trait à la condition pénitentiaire sous l'Ancien régime et sous les débuts de la république : archives de la prison de la Bastille ou des bagnes de métropole avec notamment des tableaux restituant la mémoire du bagne de Toulon. La troisième partie s'intéresse aux parcours d'hommes et de femmes confrontés à l'institution de la Justice et à sa dureté : une lettre de cachet royale demandant l'arrestation d'un garde, un mandat d'arrêt signé de la main de Robespierre sous la Révolution ou encore l'évocation de la vie d'une femme infanticide condamnée à mort et guillotinée dans la France du début du XIXe siècle.

La quatrième partie est consacrée à la peine de mort et à son abolition, avec en pièce-maîtresse le discours du 17 septembre 1981 prononcé à l'Assemblée nationale : quelques feuilles fragiles recouvertes de l'écriture du ministre. Grand admirateur de Victor Hugo, qui fut un abolitionniste convaincu, Robert Badinter expose également quelques pièces de l'écrivain, "Le Dernier jour d'un condamné" notamment, roman publié en 1829.

Enfin, la cinquième et dernière partie se concentre sur le combat de Robert Badinter contre le racisme et l'antisémitisme, sur lequel l'ancien ministre a aussi travaillé, auteur d'un ouvrage "Libres et égaux. L'émancipation des Juifs sous la Révolution, 1789-1791" paru en 1989. Sa collection illustre également un intérêt constant pour l'affaire Dreyfus avec des documents s'y rapportant, notamment la fameuse Une du journal L'Aurore avec le titre "J'accuse" suivi de la tribune écrite par Émile Zola.

"Notre exposition s'inscrit dans le cadre du quarantième anniversaire de l'abolition de la peine de mort", explique le directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, Olivier Bosc, "mais nous faisons un pas de côté par rapport à cette célébration car nous avons souhaité nous attacher à l'intégralité de l'œuvre et du parcours de Robert Badinter. Cette exposition est peut-être plus intime et vise à remonter le cours de l'histoire pour restituer une image plus profonde de l'homme à travers sa collection."

Par ailleurs, une exposition consacrée au quarantième anniversaire de l'abolition de la peine de mort doit ouvrir le 8 octobre au Panthéon, en partenariat avec le ministère de la Justice.