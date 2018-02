Décès d'Henriette Bichonnier, l'autrice du "Monstre Poilu"

L'autrice jeunesse Henriette Bichonnier est décédée le 20 janvier à l'âge de 74 ans. Journaliste et éditrice, elle était notamment connu pour son livre "Le Monstre Poilu".

L’autrice jeunesse Henriette Bichonnier est décédée le 20 janvier 2018 à l’âge de 74 ans. Éditrice chez Hachette et Nathan, elle avait également été journaliste à Télérama.

• Crédits : L'Oursonne 2009 - CC-BY-SA-3.0

Après des études de lettres et un cours passage dans l'enseignement, elle fait ses débuts à Pomme d'Api, en 1971. Elle se met très rapidement à écrire pour la jeunesse, et signe près d'une centaine de livres, dont la série Clémentine et Célestin en 1978 (Grasset), pour lequel elle obtient la "Mention" Prix critique en herbe à la Foire du livre de jeunesse de Bologne en 1980.

Mais c'est surtout grâce à ses ouvrages illustrés par le dessinateur Pef qu'elle rencontre le succès auprès du grand public, avec des ouvrages comme Le Roi des bons (Gallimard 1985), Pincemi, Pincemoi et la sorcière (1986, Gallimard) et surtout Le Monstre Poilu (1982, Gallimard), conte jeunesse célèbre pour ses rimes en "Poil au...", qui fut adapté au théâtre en France, en Italie et en Espagne.

- Ça, par exemple, dit le monstre, petite effrontée !

- Poil au nez !

Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poils au nez, puisqu'il était poilu de partout. Mais, comme il était en colère, il menaça la fillette.

Extrait de Le Monstre Poilu

En mars 1983, dans l'émission Le Livre ouverture sur la vie, Henriette Bichonnier et Pef racontaient la genèse du Monstre Poilu à un jeune public. "Les thèmes qui existent dans les contes sont souvent identiques et se transmettent d'année en année. Superman, après tout, c'est peut-être le super prince qui existait au temps du Chat Botté. Le Super Prince du Chat Botté est devenu Superman maintenant et après il deviendra quelqu'un d'autre. Mais il faut bien transformer les personnages en les modernisant" racontait alors l'autrice :

Très engagée pour la littérature jeunesse, elle protestait contre le cliché de "sous-littérature" qui était attribué au genre et conseillait aux auteurs jeunesse de revendiquer de "n'écrire QUE pour les enfants".