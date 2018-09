Déjà-vu : ces cinéastes qui refont le même film

Il y a quelques semaines, j’ai reçu une invitation à aller voir Invasion le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qui sort cette semaine, réalisateur japonais, fort productif ces dernières années, et dont les films rencontrent un certain succès en Europe, et en France particulièrement. Je lis le résumé: une histoire d'extraterrestres qui prennent forme humaine et envahissent la planète en subtilisant les grands concepts les plus basiques de l’humanité, la famille, la peur, l’amour etc.

J’ai déjà vu ce film il y a peu, me dis-je. Je cherche dans mes notes, et réalise qu’il y a quelques mois est sorti un film intitulé Avant que nous disparaissions, qui avait exactement le même sujet - même histoire d’extraterrestres, de subtilisation de concepts, et ce film était réalisé par… Kiyoshi Kurosawa.

Après investigation, il se trouve que le réalisateur a réalisé deux films différents, à peu près au même moment, à partir d’une même pièce de théâtre. Le premier film a été tournée pour la télévision, et destiné à être diffusé en plusieurs fois, comme une série, le second est un long-métrage destiné aux salles de cinéma. Sauf qu’au visionnage des deux films, je me rends compte que la longueur diffère assez peu - deux heures dans un cas, deux heures et demie dans l’autre, et que dans le téléfilm les coupures des épisodes sont quasi invisibles. Il y a bien des différences, le casting, le rythme, les fonctions des personnages, la manière dont l’invasion est amenée, mais Kiyoshi Kurosawa a étonnamment réalisé en quelques mois, un auto-remake.

À LIRE AUSSI Les Chemins de la philosophie Philosopher avec Hitchcock : Sueurs froides

Quand on se penche sur ce cas, on se rend compte finalement que dans l’histoire du cinéma, ce n’est pas si rare. Nombreux sont les cinéastes qui ont par exemple réalisé un long-métrage qui est le développement d’un court, un des exemples les plus souvent cités est celui de Frankenweenie, premier court-métrage animé de Tim Burton, devenu des années après un long, avec les mêmes personnages, le même noir et blanc, le même récit. Il y a aussi les réalisateurs qui ont refait un film pour profiter d’une révolution technique : un film muet devient parlant par exemple, un film en noir et blanc devient un film en couleur. Il y a encore les cinéastes qui ne sont pas tout à fait satisfaits d’un premier ouvrage: Hitchcock par exemple re-tourne L’homme qui en savait trop, un film déjà réalisé dans les années trente, alors qu’il est au faîte de sa gloire, et qu’il a alors plus de moyens et plus d’argent à sa disposition pour tourner à sa convenance son histoire d’espionnage. Autre et dernier exemple, Michael Haneke réalise Funny Game deux fois, la deuxième fois est adjoint au titre US comme USA: avec un casting américain il est ainsi destiné au public outre-atlantique.

Mais je reviens à mon doublon de Kiyoshi Kurosawa, car dans ce cas, il y a très peu de temps entre la réalisation et la diffusion des deux films, pas de changement de langue, pas de caractéristiques techniques fondamentalement différentes, un bon objet pour se poser plein de questions: à la fois sur ce qui pousse un cinéaste à refaire le même film, sur ce que ça peut créer comme effet chez le spectateur, et aussi chez le critique: l’auto-remake ne serait-il pas l’objet parfait pour comprendre ce que le cinéma fait à une histoire?