Delphine de Vigan à la première place des ventes pour "Les enfants sont rois"

La romancière signe un gros succès de librairie avec son onzième roman, "Les enfants sont rois". Un thriller social et familial où se dessine, des années "Loft" à Instagram, une généalogie des influenceurs et du paraître numérique.

En littérature, la première place des ventes revient à la romancière Delphine de Vigan, pour son livre Les enfants sont rois. La majeure partie de l'histoire se déroule en 2031. Mélanie, mère de famille, est devenue une sorte de maquerelle numérique. Son business : ce sont ses deux enfants, Sammy et Kimmy, qu’elle filme et met constamment en scène sur les réseaux sociaux. Un très juteux trafic, puisque les enfants de Mélanie, ces petits êtres sous influence, deviennent de lucratifs influenceurs. Chez Delphine de Vigan les enfants ne sont que des rois fantoches. Le livre a quelque chose d’un Black Mirror romanesque, c’est-à-dire la peinture critique d’un futur qui est en fait un présent. Il y a aussi un peu de généalogie – comment en est-on arrivé à commercialiser la vie quotidienne, le banal du banal ? Delphine de Vigan remonte aux années de jeunesse de Mélanie, l’ère de la télé-réalité et des premiers enfants-stars : un chemin de télé qui a conduit aux influenceurs d’aujourd’hui. On comprend au passage qu’Instagram, finalement, c’est la plus colossale, la mieux réussie des émissions de télé-réalité : celle à laquelle tout le monde peut participer.

Toujours en fiction, les enfants de l'écrivain Pierre Lemaitre, en revanche, ce sont Les enfants du désastre. Titre de sa trilogie littéraire, édité en un joli coffret par Albin Michel, à la troisième place des ventes cette semaine. À l’intérieur, il y a Couleurs de l'incendie, Miroir de nos peines mais surtout Au revoir là haut, adapté avec succès au cinéma.

Au cinéma justement, l'adaptation de Pierre Lemaître est un souvenir un peu amer. Car de cinéma, il n’y en a pas. En attendant, alors, parlons série. Dimanche, 18h34 précise : l'heure où cette chronique est prononcée, les fans de l’Attaque des Titans la connaissent bien. C'est aussi le moment exact de la sortie du nouveau épisode de la série d'animation japonaise phénomène, dont l'ultime saison est actuellement en cours. L'heure à laquelle des légions de spectateurs étaient donc en train de réactualiser la page de Wakanim, plateforme française de streaming d’anime, dans l’espoir d'y cueillir le nouvel épisode. À cause d’un séisme au Japon, il n'y en avait pas eu la semaine dernière. Ce dimanche, il y en aura donc deux. Kampai !

Et puis si vous voulez rire, dans une série almodovarienne à souhait - et même fellinienne : regardez Sky Rojo sur Netflix. La première saison d’une série (en espagnol) sur des prostituées déjantées, par les auteurs de La Casa de Papel – c’est très beau, très drôle et vraiment n’importe quoi !

Le bilan de l'année 2020 des jeux-vidéo

Jeux-vidéo maintenant. Connaissez-vous le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le SELL ? Logiciels de loisirs, c’est une périphrase désuète, mais en substance, ça veut dire : jeux-vidéo. Donc le syndicat des éditeurs de jeux-vidéo, a publié au début du mois un grand bilan national de l’année 2020. Que dit ce rapport ? En deux mots : les “logiciels de loisirs” ne connaissent pas la crise : 11,3 % d’augmentation du chiffre d’affaires en 2020. 5,3 milliards d’euros au total. Un secteur donc XXL et dynamique. Mais ça on le savait. Ce qu’on apprend, c’est que ça touche tous les milieux : les CSP- jouent autant que les CSP . Les jeunes jouent massivement, mais les adultes presque autant.

On finit en musique avec Billie Eilish, consacrée dimanche dernier aux Grammys 2021 : meilleur enregistrement de l’année avec son titre Everything I Wanted. Elle avait déjà obtenue la récompense l’année dernière, avec Bad Guy. Billie Eilish gagne encore cette année, car elle est la vibration de cette époque Covid. La tristesse, la douleur existentielle, la lassitude : Billie Eilish, c’est comme un poète maudit qui rencontrerait la pop californienne. Et comme notre vie confinée, Everything I wanted est sous contrainte : minimaliste, réduite au “commerce essentiel” : une boucle de piano mélancolique, un kick ample – peut-être le morceau de l’année. Et Billie Eilish qui susurre, qui susurre, qui susurre...

