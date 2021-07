D'Emily Brontë à Proust, cinq écrivains confinés

Le confinement est-il la condition naturelle de l'écrivain ? S'il est encore un peu tôt pour savoir si l'épreuve des récents confinements pour motif sanitaire aura un impact sur la littérature du XXIe siècle, le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust — le plus grand de tous les écrivains à avoir transformé sa chambre en centre du monde, et en cœur battant de sa création — offre un prétexte pour se retourner vers le XIXe siècle. Comment le fait de vivre cloîtré dans une chambre parisienne aux parois recouvertes de liège, une tour du Wurtemberg ou un hameau du Yorkshire peut-il créer les conditions d'existence d'une œuvre littéraire de premier plan ? Cette sélection d'émissions propose un parcours à travers la vie et l'œuvre de cinq écrivains du XIXe siècle qui, de façon temporaire ou permanente, ont fait le choix de la solitude, voire de la réclusion, pour s'éviter toute distraction, fuir la trop bruyante compagnie de leurs semblables et consacrer leur énergie entière à l'écriture : Friedrich Hölderlin, Emily Brontë, Gustave Flaubert, Joris-Karl Huysmans et bien sûr, Marcel Proust.

De 1807 à 1843, les habitants de Tübingen, une petite ville au sud de Stuttgart en Allemagne, ont vu, matin et soir, un promeneur solitaire sortir de la maison bâtie sur le vieux rempart, sur les rives du Neckar. Ils se sont habitués à cette étrange silhouette qui, tout en marchant, bredouillait des bribes de français, des vers en grec ou en allemand. Certains vinrent lui rendre visite au début, intrigués par cet homme tournant comme un fauve en cage, puis ces visites s’estompèrent. L'étrange locataire de la maison du menuisier Ernst Zimmer s’appelait Friedrich Hölderlin (1770-1843). L'auteur de Hypérion est sans doute l’un des plus célèbres confinés de la littérature, lui qui vécut plus de trente ans cloîtré dans cette tour. Cette émission revient sur l'œuvre du poète et philosophe allemand, et sur cette réclusion volontaire qui lui permit de vivre "la paix au cœur, les souffrances en sommeil".

Sœur de Charlotte et Anne, Emily Brontë (1818-1848) est l'autrice d'un seul roman… mais quel roman ! Marqué par un style vif, percutant et parfois effroyable, Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847 — la même année que Jane Eyre, œuvre de sa sœur Charlotte — est l’un des romans majeurs de la littérature anglo-saxonne. Esprit fougueux et rebelle, profondément attachée au caractère sauvage de la lande anglaise, Emily Brontë a passé sa courte vie isolée ans le presbytère d'un hameau du Yorkshire. Son caractère réservé et solitaire et son vœu de silence semblent si extrêmes qu'ils ont rendu difficile l'analyse de sa personnalité. Jusqu'à sa mort en 1848, d’une tuberculose qu’elle a refusée de soigner, Emily Brontë n'a en effet laissé aucune correspondance ni aucun journal intime. Cette émission porte un éclairage sur le désir radical de silence de la poétesse et romancière britannique.

De 1877 à 1880, Gustave Flaubert (1821-1880) s'enferme dans sa maison de Croisset, près de Rouen, ou à son domicile parisien du 240, rue du Faubourg Saint-Honoré (au 5e étage… sans ascenseur) afin de modeler les phrases de Bouvard et Pécuchet, dix-huit heures par jour, jusqu’à atteindre leur absolue perfection. "Je travaille dans des proportions que j’ose qualifier de gigantesques. En trois mois à Croisset, j’ai pris un après-midi de congé et depuis que je suis de retour à Paris je ne fais que lire et prendre des notes", écrit-il à son amie Edma Roger des Genettes, le 12 janvier 1878. Cette émission revient sur ce désir de perfection insatiable que l'auteur de Madame Bovary considérait comme sa véritable maladie, et auquel il a tenté de répondre par ces longs mois d'enfermement.

Issu d’une famille de peintres hollandais, né à Paris pendant la Révolution de février 1848, Joris-Karl Huysmans (1848-1907) faisait remonter son tempérament tourmenté aux circonstances historiques qui avaient présidé à sa naissance. Après des années consacrées à la flânerie intérieure, l'écrivain nourrit des rêves de réclusion. Converti au catholicisme en 1895, ce célibataire profondément pessimiste sur la nature humaine, devient oblat dans l’abbaye bénédictine de Saint-Martin de Ligugé, dans la Vienne. Mystique et révolté à la fois, il conçoit le projet de s'y retirer définitivement. Le projet ne se fera pas mais en juillet 1899, Huysmans quitte définitivement son appartement parisien pour s'installer dans le voisinage de l'abbaye. Cette émission propose un portrait de l'auteur de À rebours, et une analyse de son héros, Des Esseintes, un dandy névrosé et reclus dans sa chambre qui incarne sans doute mieux qu'aucun autre personnage littéraire l’esprit désabusé de la fin de XIXe siècle.

Dans Sodome et Gomorrhe, quatrième volet de À la recherche du temps perdu, le narrateur se décrit ainsi : "Moi, l'étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou et comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres." Ce narrateur qui se plaît à garder la chambre emprunte beaucoup à son auteur, Marcel Proust (1871-1922) dont le retrait de la vie sociale commence en 1907. La mort de sa mère en 1905 a plongé l'écrivain dans une profonde dépression, et les violentes crises d’asthme dont il souffre l'incitent davantage encore à limiter ses sorties, en particulier au printemps. Si Proust effectue encore quelques séjours hors de la capitale — notamment à Cabourg en Normandie; à partir de 1914, il fait le choix de vivre cloîtré dans son appartement situé au deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, et en particulier dans sa chambre qu'il a faite tapisser de liège pour atténuer les bruits du dehors. Chez Proust, le motif omniprésent de la chambre n'évoque pas un lieu de prostration ou de léthargie, mais un dispositif qui, à l'image d'une chambre noire photographique, a le pouvoir de transformer le réel d'un narrateur tout occupé à observer le flux de ses souvenirs d'enfance, et de permettre à celui-ci de retrouver les sensations du passé. Cette émission revient sur ces années d'isolement volontaire qui ont été synonymes chez Proust d'une période d'intense créativité.