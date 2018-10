Deuxième sélection littéraire 2018

France Culture et l'Obs les 18 et 19 octobre

Après une première sélection littéraire le 23 août dernier, France Culture, la radio des livres et L’OBS, l’hebdo de l’actualité littéraire réitèrent cet exercice en amont des grands prix littéraires.

Cette deuxième sélection présentant ainsi le choix des deux rédactions sera publiée dans L’OBS le jeudi 18 octobre et discutée sur France Culture au cours d’une matinale spéciale le vendredi 19 octobre avec Sandrine Treiner, directrice de la chaîne et Jérôme Garcin, rédacteur en chef culture de L’OBS.

C’est avec volonté et passion que ces deux médias prescripteurs en littérature s’unissent afin de susciter l’envie, le plaisir de lire.

France Culture aime les livres

Au cours d’une journée, la chaîne signale en moyenne 30 livres sur son antenne, reçoit à son micro 12 à 14 auteurs et consacre environ 15 heures de ses programmes à parler de livres et d’auteurs.

Et ses auditeurs le lui rendent bien : ils sont 6 fois plus nombreux que la moyenne des Français à fréquenter régulièrement des salons comme le Salon du Livre, et 2,5 fois plus nombreux à être gros acheteurs de livres (Kantar médias TGI2017).

France Culture édite Papiers, sa revue trimestrielle et une dizaine de livres par an. Le média global des savoirs, des idées et de la création remet six prix littéraires et soutient les grands événements et salons littéraires dans toute la France.

L’OBS

Chaque semaine, L’OBS interviewe les plus grands écrivains, décrypte les tendances, chronique les dernières sorties littéraires et les livres à lire absolument. Toute l'actualité littéraire est dans L’OBS, le premier news de France et sur son site bibliobs.com