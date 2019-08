Devenez juré(e) de la 7ème édition du Prix du Roman des étudiants France Culture Télérama

Etudiants, devenez juré(e), lisez, rencontrez les auteurs, élisez votre romancier préféré et influencez la rentrée littéraire de septembre ! Qui succédera à Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Eric Reinhardt et Maylis de Kerangal ?

Lancé il y a sept ans par France Culture et Télérama avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’objectif du Prix du Roman des étudiants est de faire découvrir la littérature d’aujourd’hui aux jeunes d’aujourd’hui. Il récompense chaque année un roman écrit en langue française.



Lisez, partagez, élisez !

Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France, et notamment dans plusieurs universités en France pourront :

> Lire 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama

> Rencontrer 5 auteurs lors d’événements organisés dans les librairies partenaires et bibliothèques universitaires participantes

> Partager en direct et sur les réseaux leurs avis pour affiner leur sens critique

> Elire et fêter leur lauréat(e) mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.

Pourquoi participer ?

> découvrir les romans de la rentrée littéraire de septembre

> faire partie d'un réseau de lecteurs avec qui débattre et aiguiser votre sens critique

> rencontrer les auteurs dans les librairies partenaires et BU participantes



Qui peut participer ?

Tout étudiant scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur. Inscrivez-vous et envoyez la critique du dernier roman que vous avez lu (15000 signes espaces compris ou par vidéo d’une minute) en suivant ce lien :

https://radiofrance\.qualifioapp\.com/quiz/654776\_70/Candidature\-au\-Prix\-du\-Roman\-des\-tudiants\-France\-Culture\-Tlrama\.html

ATTENTION / Candidature à envoyer avant le 7 octobre 2019

