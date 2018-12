"Du côté chez Swann" : une édition originale vendue pour 1,5 million d'euros

C'est un record mondial pour une oeuvre en français : l'édition originale de Du côté de chez Swann de Marcel Proust a été vendue vendredi aux enchères pour 1,51 million d'euros, a annoncé la maison Sotheby's ce vendredi. Cet exemplaire rarissime, qui porte le n° 1, estimé entre 600000 et 800000 euros, provenait de la bibliothèque de Pierre Bergé dispersée aux enchères chez Drouot à Paris.

Du côté de chez Swann est le premier volume de A la recherche du temps perdu, écrit dès 1909 et publié avec le reste du roman en 1913.

La dispersion de l'incroyable bibliothèque de Pierre Bergé a été entamée il y a trois ans. La vente actuelle est la quatrième, la première depuis la disparition du mécène en septembre 2017. Si la littérature domine la vente, à l'instar de cette oeuvre orginale de Proust, d’autres pièces rappellent les intérêts éclectiques de l'homme d'affaires. Parmi les œuvres phares du catalogue, figure un superbe exemplaire du "Propriétaire des choses", une encyclopédie médiévale en français du XVe siècle de Bartholomeus Anglicus qui aborde l'histoire biblique, la géographie, la médecine, l'astronomie, la faune, la flore, les minéraux et pierres précieuses, l'arithmétique, la musique et les aliments... Autre chef d'œuvre de la Renaissance, considéré comme le livre fondateur de la botanique moderne, "De historia stirpium" ("De l'histoire des plantes", 1542) de Leonhart Fuchs, constitue l'un des lots les plus remarquables de cette vente. Cet exemplaire voisine avec un exemplaire de la première édition (1580) des "Essais" de Michel de Montaigne (400.000/500.000 euros).

Proust et Bakounine

On retrouve évidemment les auteurs comme Gustave Flaubert qui figuraient en première place dans le Panthéon du lecteur Pierre Bergé. Le commissaire-priseur Antoine Godeau proposera ainsi un des 25 exemplaires sur papier de Hollande de l'édition originale de "Salammbô" (1863) portant un exceptionnel envoi autographe à Hector Berlioz (30.000 / 40.000 euros). De Marcel Proust, autre auteur fétiche du bibliophile Pierre Bergé, sera mis à l'encan un des cinquante exemplaires de "À l'ombre des jeunes filles en fleurs", accompagné des deux placards dont l'un entièrement autographe (80.000/120.000 euros). Le fruit de ces enchères (les trois premières ont rapporté près de 19 millions d'euros) est destiné à la Fondation Pierre Bergé/Yves Saint Laurent. Deux autres ventes sont prévues à une date encore indéterminée.

