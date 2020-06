Un nouveau festival radiophonique les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin co-produit par Les rencontres Méditerranéennes Albert Camus et France Culture. En partenariat avec le Théâtre de la ville et avec le soutien du Département du Vaucluse et la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur.

"Alors qu'elle est régulièrement célébrée aux quatre coins du monde, comme récemment à New York, au Chili, en Argentine ou encore au Brésil, l'oeuvre d'Albert Camus n'a jamais fait l'objet d'un événement d'envergure en France, où elle suscite pourtant un intérêt constant auprès des lecteurs.

Face à ce constat, dans un esprit de camaraderie cher à Camus, une équipe s'est constituée rassemblant des membres de la famille de l'auteur, l'association Rencontres Méditerranéennes Albert Camus, des institutions (Région Sud, Département du Vaucluse) et des partenaires (France Culture notamment) pour organiser au mois de juin 2020, la première édition de l'ESTIVAL ALBERT CAMUS , à Lourmarin (Vaucluse), dans le village où le Prix Nobel 1957 vécut les derniers mois de sa vie et où il repose désormais.

Cet événement, qui aura vocation à se renouveler chaque année autour d'une thématique, se veut chaleureux et convivial. Il se propose de mettre en lumière la vitalité de l'oeuvre de Camus en mêlant les disciplines comme le théâtre, la musique, la danse, des discussions, des expositions, des projections ou encore des déambulations.

Comme beaucoup d'autres événements culturels prévus cet été, la première édition de l'ESTIVAL ALBERT CAMUS a été contrainte de se réinventer : elle aura bien lieu, non pas à Lourmarin comme cela était initialement prévu, mais sous la forme d'une déclinaison radiophonique sur les ondes de France Culture, les 26, 27 et 28 juin prochains ! A cette occasion, les émissions de France Culture accueilleront de nombreux invités (Abd Al Malik, Charles Berling, Raphaël Enthoven, Marilyn Maeso, Georges-Marc Benamou...) pour retracer la trajectoire exceptionnelle du gamin pauvre d'Alger devenu prix Nobel de littérature, à l'occasion du 60ème anniversaire de sa tragique disparition le 4 janvier 1960"

Rencontres méditerranéennes Albert Camus

« C’est avec une matinale consacrée à Albert Camus que nous avons ouvert Les premiers Matins de l’année 2020 à l’occasion de la commémoration de la mort de l’auteur, il y a 60 ans, le 4 janvier 1960 : c’est avec Albert Camus que nous passerons le dernier week-end de notre grille de programmes. France Culture chemine depuis longtemps avec Camus : un goût puissant pour sa littérature (romans, théâtre, correspondance – souvent lus et commentés sur notre antenne), la passion pour les mille questions que soulèvent son œuvre et sa vie en fait un compagnon de nos vies individuelles comme collectives. Lorsque la proposition m’a été faite que France Culture accompagne ce festival naissant, et que l’esprit de camaraderie s’étende à notre radio, j’en ai été fière et heureuse ; ce fut une évidence pour moi, en retour, que de proposer d’ouvrir grand notre antenne pour que la première édition puisse se tenir et ne pas être annulée pour cause d’épidémie. Nous serons ensemble réunis le week-end prochain pour célébrer ensemble une figure essentielle, dans l’intelligence et l’émotion ».

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

"Lourmarin nous a accueillis, mon père, ma mère, mon frère et moi-même, en 1958, avec bienveillance et discrétion. Voilà 60 ans que nous avons entamé notre histoire avec les Lourmarinois et je suis très heureuse que nous puissions annoncer aujourd'hui que la première édition de l'Estival Albert Camus aura lieu les 26, 27 et 28 juin prochains sur les ondes de France Culture. En espérant que nous pourrons célébrer, en 2021, les noces de mon père et du village à Lourmarin. Merci France Culture !".

Catherine Camus

AU PROGRAMME

DES MAGAZINES

Vendredi 26 juin :

10h Les Chemins de la philosophie – Adèle Van Reeth

Avec Abd Al Malik

Samedi 27 juin :

7h-9h Les Matins du Samedi – Caroline Broué

Avec Charles Berling 9h07 –10h Répliques - Alain Finkielkraut

Le Premier homme – Raphaël Enthoven



Dimanche 28 juin :

11h – 12h L’Esprit public - Emilie Aubry

Emission spéciale Albert Camus

Avec Emmanuel Demarcy – Mota, Gérard Courtois, Aurélie Filippetti et Jean-Noël Jeanneney

Avec Emmanuel Demarcy – Mota, Gérard Courtois, Aurélie Filippetti et Jean-Noël Jeanneney 12h45 –13h30 Signes des temps – Marc Wieitzmann

L’universalisme de Camus existe-t-il encore ?

15h-15h30 Personnages en personne – Charles Dantzig

Meursault avec André Abbou18h15 – 19h45 Soft Power – Frédéri

Albert Camus dans le monde :

ALGERIE : Albert Camus et l'Algérie avec Georges-Marc Benamou , auteur du documentaire Les Vies d'Albert Camus sur France 3.

, auteur du documentaire Les Vies d'Albert Camus sur France 3. SRAEL : Denis Charbit , Maître de conférences en sciences politiques à l’Open University de Tel-Aviv.

, Maître de conférences en sciences politiques à l’Open University de Tel-Aviv. AMERIQUE LATINE & ESPAGNE : Maria Santos-Sáinz , professeure de journalisme à l'Université de Bordeaux, auteur de "Camus journaliste".

, professeure de journalisme à l'Université de Bordeaux, auteur de "Camus journaliste". PAYS ARABES : Alaa al-Aswany , écrivain égyptien

, écrivain égyptien ITALIE : (programme en cours)

PORTUGAL/BRESIL : (programmation en cours). Camus et les arts.

NUMERIQUE : Maryline Maeso, professeur de philosophie, Albert Camus digital

DES LECTURES EN PUBLIC

Un feuilleton du 15 au 26 juin de 20h30 à 20h55 - coordination Blandine Masson

Samedi 27 juin :

17h-18h L’Envers et l’endroit par Abd Al Malik – au Théâtre de la Ville- Espace Cardin

– au Théâtre de la Ville- Espace Cardin 20h-21h Le Premier homme par Charles Berlin g – au Théâtre de la Ville- Espace Cardin

g – au Théâtre de la Ville- Espace Cardin 20h – 21h - Les Carnets par Stéphane-Olivier Bisson et un montage de textes -au Théâtre de la Ville- Espace Cardin

Dimanche 28 juin :

14h-15h La Peste par Sharif Andoura – au Théâtre de la Ville -Espace Cardi

au Théâtre de la Ville -Espace Cardi Une dictée en direct sur l’antenne et les réseaux sociaux de 15h30 à 16h

La dictée géante Rachid Santaki - Camus - La Peste – en direct à la radio et sur les réseaux sociaux

DES VIDEOS

Samedi 27 juin :

Comment Camus a écrit La Peste, grâce à l'analyse de son manuscrit original en partenariat avec la BNF. Rediffusion, un portrait de Camus au prisme de son engagement, Camus, un homme révolté

Retrouvez toutes les émissions dans un dossier spécial sur franceculture.fr