London, David-Néel, St-Exupéry, Bouvier et Tesson : écrivains et voyageurs

Journaux de voyage ou encore récits de voyage inspirés de leurs périples, ces écrivains ont fait du voyage un matériau littéraire de premier plan. Grâce aux archives de France Culture, parcourez le monde avec cinq écrivains-voyageurs.

Écrivain et photographe, Nicolas Bouvier est devenu un emblème de la littérature de voyage. Depuis son premier voyage à l'âge de 17 ans, il a sillonné le monde de l'Afghanistan au Japon en passant par les îles d'Aran au large de l'Irlande. Ses rêves de voyage ont commencé par la lecture, comme il le racontait dans une archive radiophonique diffusée dans "La Compagnie des auteurs" consacré à l'auteur en mai 2016 :

Lorsque j’étais jeune, il y avait la peine à la radio, pas du tout la télévision. On lisait à se faire éclater les mirettes, de façon clandestine, après que les parents soient venus éteindre. C’était Jack London, Jules Verne. Moi je lisais aussi des atlas comme on lit un polar. C’est-à-dire qu’il y a des noms qui me faisaient rêver, et je me disais : “un jour, j’irai là.”