Feuilletez "Vernon Subutex" avec les oreilles

Photo cinéma porno

1 Les amazones du X

Elle adorait être traitée en créature. En star de cinéma. Ensuite, le plus terrible, c’est de comprendre qu’on n’arrête jamais. On est coupé de son milieu, on perd ses amis, on perd l’argent facile – mais on est marqué à vie. Pendant qu’elle faisait du X, elle ne fréquentait que des gens qui faisaient le même travail, la désapprobation était un concept assez lointain. Mais porter l’étoile du X parmi les gens normaux, jour après jour, c’est une autre affaire. Elle préférerait crever que de l’admettre à voix haute, mais les braves gens finissent toujours par gagner : ils vous rendent la vie si difficile que même une fille comme elle, un jour ou l’autre, le reconnaît – elle aurait mieux fait de rester dans son coin. Dix ans plus tard, elle ne peut toujours pas faire ses courses au supermarché sans qu’une connasse la reconnaisse et la dévisage durement – les femmes sont les juges les plus dures. Celles qui se contentent de ce qu’on les laisse faire haïssent les amazones. Si elles pouvaient, elles brûleraient les idoles de leurs époux. Elles savent que leurs mecs bandent tous pour Pamela Kant, et ça les rend malades. Le porno est devenu cette industrie glauque, conforme à leurs vœux morbides.

(Vernon Subutex, tome 1 p.191)

Pour nous éclairer sur le cinéma porno, écoutons l'actrice, réalisatrice et écrivaine Ovidie, ancienne hardeuse. Dans cet entretien des "Nouveaux chemins de la connaissance", elle dénonce la représentation victimaire et misérabiliste des travailleurs du sexe en général, par toutes les catégories d'intellectuels. Elle soutient que "la dégradation et l'avilissement, finalement, on le vit en dehors de la pornographie, on ne le vit pas dans le milieu de la pornographie". Et de dénoncer les obstacles à la reconversion des actrices de films X, "la difficulté, c'est quand on quitte le milieu de la pornographie", affirme-t-elle.

L'actrice Ovidie au micro de Raphaël Enthoven dans "Les nouveaux chemins de la connaissance" sur le thème : "Splendeurs et misères de la pornographie : la madone du porno", le 11/09/2007.

photo Violences conjugales

2

C’est un serpent dans la poitrine, c’est quelque chose qu’on a dans le sang. Ça n’a rien à voir avec le passé. Il a été conçu comme ça. S’il connaissait son père, peut-être qu’il conviendrait qu’il y a une explication biologique. Ce qu’on veut sur le coup c’est le rush de puissance. Lire le respect dans les yeux de l’autre. La crainte. Tant que la fille n’est pas suffisamment terrorisée, le mec cogne. Il faut qu’elle montre qu’elle s’abandonne entièrement pour que la violence retombe.

Juste après la colère, il se sentait vidé. Il regardait sa femme ramassée dans un coin, il avait envie d’effacer ce qui venait de se passer, l’emmener au soleil faire un tour et qu’ils prennent du bon temps comme si rien n’était arrivé. Aucune parole entre les dents serrées, pas de coups de poing à casser les portes en deux, pas de main qui se lève, pas de corps secoué en la regardant droit dans les yeux et exigeant qu’elle le prenne au sérieux parce que tant que dans son visage restait la moindre trace de résistance il fallait qu’il aille plus loin.

(Vernon Subutex, tome 1 pp.306-307)

"Dans deux heures, je te défonce", témoignage bouleversant de Morgane, battue par son compagnon pendant plusieurs années. Derrière les coups, elle raconte la perversion et la manipulation de cet homme, mais aussi la complaisance silencieuse de sa famille face à sa situation, puis le long parcours judiciaire après sa plainte et le harcèlement qu'elle subit encore.

"Dans deux heures je te défonce", témoignage oppressant de Morgane, femme battue, dans "Les Pieds sur terre" du 25/11/2016 sur France Culture.

photo SDF

3

Tu sais pourquoi on nous tolère encore en ville ? Ils ont arraché les bancs, ils ont aménagé les devantures de magasins pour être sûrs qu’on ne pouvait s’asseoir nulle part, mais on ne nous ramasse pas encore pour nous mettre dans des camps, et ce n’est pas parce que ça coûterait trop cher, non… c’est parce que nous, on est les repoussoirs. Il faut que les gens nous voient pour qu’ils se souviennent de toujours obéir. Moi aussi, j’ai bossé, j’ai bossé dix ans. Je développais des photos dans un labo. Toute la journée au-dessus des cuves, avec des petits gants comme protection, je suis sortie de là couverte d’eczéma. Ils ont dit que ça n’avait rien à voir avec les produits et ils m’ont mise à pied. Je ne regrette rien. J’avais une vie de merde. Entre le loyer et ma voiture, tout mon salaire y passait, je regardais le prix de chaque article que je mettais dans mon Caddie. Ils me font tous rigoler. Les marxistes d’aujourd’hui me font autant rire que les autres – l’ouvrier et son usine, créer de l’emploi et tout le bordel… moi, ce que je veux, c’est ne plus travailler.

(Vernon Subutex, tome 1 pp.372-373)

L'image du pauvre a évolué au cours des siècles, comme le raconte dans un entretien des "Chemins de la connaissance" l'historien André Gueslin. Comment est-on passé à ce qu'il appelle le "pauvre du Christ" au Moyen-Age, au vagabond "inutile au monde" d'un point de vue économique au 16 ème siècle, jusqu'au clochard presque "séducteur" du début du 20 ème siècle et l'apparition du SDF à l'image négative et repoussante dans les années 80. A travers cette trajectoire du pauvre, c'est donc toute une histoire culturelle et sociétale que nous propose André Gueslin.

Entretien avec l'historien André Gueslin pour parler des "Visages de la pauvreté" dans une série des "Chemins de la connaissance", le 03/05/2004 sur France Culture.

photo bobos

4

Pendant ce temps les bobos s’indignent qu’on insulte les Roms. Il faut dire qu’ils ne vivent pas à proximité d’un camp de gitans. Non, les bobos se payent de la viande bio, de la viande homologuée française parce que le bobo son corps il faut le protéger des maladies. Tant pis pour la gueule des autres, les crevards. Et quand son gosse entre en primaire, le bobo change de quartier parce qu’il n’a pas envie que son blondinet se fasse appeler face de craie par des hordes de rageux.

(Vernon Subutex, tome 1 p.401)

"Le monde des bobos" avec Thomas Legrand dans l'émission "Répliques" du 17/05/2014 sur France Culture.

photo disquaire

5

Qu’est-ce que j’ai été heureux en arrivant dans ta boutique. Souvent tu mettais quelque chose sur la platine à laquelle je ne me serais jamais spontanément intéressé. Un petit accident. Qui m’emmenait super loin, ensuite. Je n’aurais pas été capable de faire autant de disques différents, si tu ne m’avais pas ouvert les portes. T’as été un passeur, mec. Les gens t’aimaient bien. Tu ne t’en rendais pas compte. Chez toi, c’était toujours plein de monde. Tu as tenu ton truc à bout de bras. Je t’ai toujours respecté pour ça. Quand les gens ont cessé d’acheter des disques, j’ai continué de venir te voir. C’était bizarre de te voir assis tout seul sur ton tabouret. Tu commençais à parler de tes livres de comptes. Tu n’avais jamais fait ça. J’ai compris que tu allais fermer. Ta maison n’intéressait plus personne. Je me souviens des quinze derniers jours, quand tu as liquidé. Ils sont tous revenus, pour les soldes. Tu les as accueillis comme des rois. C’était toi, le roi. »

(Vernon Subutex, tome 2 p.139)

photo Les Buttes-Chaumont

6

« Il se lève tôt. La journée commence avec les oiseaux qui se mettent en route, et se termine sur le même air. A la longue, il reconnaît leurs chants. Il y a le premier, qui roucoule un peu, puis déboulent les piafs plus petits, leur son ne correspond pas à leur corpulence, ensuite, ça se complique, ça plaque des accords dans tous les sens et il n’a même plus besoin de regarder le réveil vert fluo qu’il s’est dégoté pour savoir que c’est l’heure de se lever et de remonter à la surface : le parc a ouvert ses grilles. Il peut sortir de son trou. Le matin, il croise des vieux qui promènent leur chien. Des agents parfois leur mettent des amendes, au prétexte qu’il est interdit de lâcher les animaux en laisse. Puis arrivent les Chinois, qui se déploient par groupes et font des gestes dans le vide, synchrones et généralement gracieux. De loin, Vernon imite quelques-uns de leurs mouvements, en essayant de ne pas se faire voir. Un jeune garçon vient tous les jours chanter devant le grand marronnier. Il écarte les bras, ferme les yeux, sa voix basse fait vibrer de longues notes. C’est assez agréable. »

(Vernon Subutex, tome 2 pp.195-196)

photo Les règles (tome 2 p.276-277)

7

Cycles de vingt et un jours. Un cauchemar. Elle évite de s’asseoir chez les autres, elle a déjà démoli plusieurs canapés. Troisième millénaire, et elle porte les mêmes serviettes hygiéniques que sa mère mettait à son âge. Ça colle, on a l’impression de se balader avec une couche mal mise entre les cuisses, mais vu les performances des tampons, elle n’a pas le choix, elle doit porter les deux. De toute façon, les tampons, elle sera ménopausée avant d’avoir compris comment ça se met correctement. De la même façon qu’elle est incapable de coller une serviette hygiénique en visant juste – il faut toujours que ça saigne à côté. Si les mecs avaient leurs règles, l’industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech, quelque chose de digne, qu’on se fixerait le premier jour et qu’on expulserait le dernier, un truc clean et qui aurait de l’allure. Et on aurait élaboré une drogue adéquate, pour les douleurs prémenstruelles. On ne les laisserait pas tous seuls patauger dans cette merde, c’est évident. On pollue l’espace intersidéral de satellites de reconnaissance, mais pour les symptômes d’avant règle, que dalle.

(Vernon Subutex, tome 2 pp.276-277)

photo Paris cosmopolite (tome 2 p.280)

8

Elle aime Paris, de toute façon, de la porte de la Chapelle à Montparnasse. Elle en aime les couches successives, contradictoires, les intersections et les changements brusques. Parfois, deux rues suffisent pour basculer d’un quartier à l’autre, d’autres fois il faut traverser de courtes zones sans identité. Elle aime le brassage des touristes, de la racaille, des Chinois, des provinciaux, des cultureux, des modeuses, des banquiers et des caissières – tous chez eux, en même temps, qui n’habitent ni tout à fait la même ville, ni tout à fait une autre. Un jour on pensera à ce Paris cosmopolite du début du troisième millénaire comme à une Babylone insensée, et on aura du mal à se représenter autant de gens différents ayant réussi à vivre ensemble dans une paix bien réelle. Des geeks barbus, des pédés d’extrême-droite, des Juifs dealeurs, des bombasses khâgneuses, des Américains bohèmes et des toxicos réactionnaires… Toutes les articulations sont possibles et elle fait partie de cette mosaïque. Même si elle n’arrête pas de se plaindre que tout change et toujours vers le pire, elle se sent toujours autant chez elle, dans cette ville tarabiscotée.

(Vernon Subutex, tome 2 p.280)

photo Rave (tome 3 p.169)

9

… Je ne me souviens pas m’être levé, ni avoir pris la décision de me joindre à eux… quand je reprends conscience, je danse. Comme jamais j’ai dansé. J’avais les doigts de pied qui dansaient, j’avais les cheveux qui dansaient, j’avais les narines qui dansaient… Connecté. Je ne vois que ce mot. Pas tout à fait stone comme avec des champignons, mais ce genre… je voyais des lumières qui me sortaient des paumes et qui s’enroulaient aux lumières des autres. Le lendemain, j’en ai parlé avec eux, ils pensent que c’est un truc d’hypnose collective. T’as l’impression d’être dans ton état normal sauf que tu es capable d’entendre le bruit que fait le sang quand il arrive dans le cœur d’une meuf à trente mètres de toi. Je te jure.

Le jour s’est levé, je dansais encore, j’avais pas arrêté, sauf pour aller pisser de temps à autre, et encore… et tout le monde était dans cet état. Même quand ça s’est arrêté, la musique, j’étais dans la tête des autres, sous leur peau, dans leur ventre, et dans chaque note, dans chaque instrument, j’entendais les silences qui créent les notes… C’était abusé. Ils ont trouvé un truc. Ils mettent quelque chose dans le son. Ça, c’est sûr.

(Vernon Subutex, tome 3 p.169)

photo Nuit debout (tome 3 p.335)

10

Je suis d’accord avec tout ce qui se dit, ici. J’écoute, même quand je ne viens pas, je mets Periscope comme si c’était la radio, et j’écoute les interventions. Sur l’inventaire des problèmes, j’ai pas grand-chose à redire… les abeilles en péril, la junte militaire au Bénin, les prix des loyers, la déchéance de la nationalité, la violence policière, les massacres au Congo, les morts pour la France d’Algérie, le vote blanc, mai 68, la réforme des retraites… l’état des lieux ne me paraît pas délirant. C’est sur la liste des solutions que j’aurais des divergences. Mais des solutions, ici, personne n’en propose… quand vous en arriverez là, j’arrêterai de venir, j’imagine. Les réfugiés, tout le monde veut leur faire à manger – je suis chrétien, mec, je vais pas m’opposer à ça, je vois bien qu’ils sont là comme des chiens et des couvertures et de la soupe, même moi, je veux bien leur en porter. Je connais mes classiques, Jésus n’a jamais dit aux plus démunis d’aller se faire régulariser. »

(Vernon Subutex, tome 3 p.335)

Choix des extraits littéraires : Annelise Signoret, de la Documentation de Radio France.

Sélection d'archives radiophoniques : Odile Dereuddre, de la Documentation de Radio France.