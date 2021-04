Flaubert. A écouter, à lire, à découvrir.

2021 marque le 200e anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert. Inlassable lecteur et méticuleux écrivain, voué corps et âme à son écriture, Gustave Flaubert n'en négligea pas pour autant l'observation acérée de la société de son temps ni les plaisirs de la vie matérielle. Sa nature sensuelle et mélancolique habite tous ses écrits, de ses romans à ses carnets intimes. Pour enrichir vos connaissances sur l'auteur de Madame Bovary, né à Rouen en 1821, nous vous proposons de réécouter cette sélection de 10 émissions.

Gustave Flaubert est né à Rouen le 12 décembre 1821, dans une famille de la petite bourgeoisie normande. Mais que sait-on de la personnalité de celui qui allait révolutionner l'écriture romanesque par son style réaliste ? Cette émission propose un portrait de l'écrivain à partir des événements marquants de sa biographie.

En raison de son mépris de la chose politique, Jean-Paul Sartre présentait Gustave Flaubert comme l’écrivain réactionnaire par excellence. Pourtant, de l’étude historique présente dans L’Education Sentimentale au tableau des mœurs d’une époque de Madame Bovary, l’œuvre de Flaubert est une subtile chronique de son temps.

De Madame Bovary à Bouvard et Pécuchet en passant par Le Dictionnaire des idées reçues, Flaubert dresse une subtile satire de ses contemporains. Cette émission aborde les grandes thématiques flaubertiennes que sont la bêtise, l’ignorance et les idées reçues.

Devenu rentier, Gustave Flaubert se consacre entièrement à l'écriture et, en 1856, révolutionne l'écriture romanesque avec le style réaliste de Madame Bovary. Classique de la littérature, le roman a pourtant valu à son auteur un procès en 1857 pour "outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs". Flaubert aurait pu s'en douter lui qui écrivait à son ami Louis Bouilhet un an avant de terminer son roman : "Il me monte de la merde dans la bouche. Je veux en faire une pâte dont je barbouillerai le XIXe siècle".

"Madame Bovary, c'est moi" : cette phrase célèbre, Flaubert l’a-t-il vraiment écrite ou même prononcée ? Rien n'est moins sûr. Mais que nous dit-elle du rapport singulier entre l’auteur et sa plus célèbre créature ? Flaubert pouvait-il imaginer que son héroïne donnerait un jour son nom à une affection ? Et au fait, qu'est-ce que le bovarysme ?

En partie inspiré du coup de foudre de jeunesse de Flaubert lui-même, L’Education sentimentale retrace le parcours amoureux, sur près de 30 ans, de Frédéric Moreau. Cette émission présente cette œuvre incontournable de Flaubert, qui mêle roman d’apprentissage et témoignage historique sur la Monarchie de Juillet et la Révolution de 1848.

Héros sans panache, Frédéric Moreau se présente comme le modèle de l'anti-héros : spectateur de l'Histoire, il se laisse volontiers porter par les événements, comme si la vie allait finir par s'occuper de son sort. Hélas, un destin bien différent l'attend à la fin de L'Education sentimentale...

"Et Frédéric, béant, reconnut Sénécal." Pourquoi cette phrase - cet alexandrin plutôt - extraite de L'Education sentimentale, nous semble-t-elle si belle ? Pour Flaubert, l'écrivain devait réussir à faire rêver le lecteur avec sa prose, à l'égal d'un compositeur de musique. Cette émission propose de rendre compte de la recherche d'absolu de celui qui écrivait dans une lettre : "Que je crève comme un chien plutôt que de hâter d'une seconde ma phrase qui n'est pas mûre."

Aujourd'hui salué comme une figure majeure de la littérature française, Gustave Flaubert fut de son vivant l'objet de critiques acerbes. On lui reprocha pêle-mêle de donner à lire dans ses romans "une peinture exécrable du point de vue de la morale", et sur le plan privé, d'avoir conservé “des manières provinciales” ou d'entretenir “un rapport à l'amour fait d'absences répétées”. Cette émission propose de s'immerger dans la foisonnante correspondance de Flaubert - qui compte pas moins de 4 000 lettres - afin de mieux saisir les rapports qu'entretenait l'écrivain avec ses contemporains.

De 1846 à1855, Flaubert entretient une correspondance colorée, enflammée et profonde avec Louise Colet. Une passion amoureuse racontée dans la langue la plus savoureuse qui soit.

