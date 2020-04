Fonds Podcasts Originaux France Culture et la SACD lancent l’appel à projets 2020

Dans cette période difficile pour la culture et durablement compliquée pour la création, France Culture et la SACD avancent leur appel à projets 2020. Initié en juillet 2017 afin de soutenir la création et repérer les nouveaux talents, le Fonds Podcasts Originaux France Culture / SACD favorise chaque année l’émergence de nouveaux auteurs et l’élaboration de nouveaux formats de fictions sonores.

France Culture et la SACD lancent donc aujourd’hui le nouvel appel à projets du Fonds Podcasts Originaux France Culture / SACD. Ce Fonds d’aide à l’écriture de séries « feuilletonnantes » pour la radio, d’un nouveau genre est depuis sa création un véritable vivier de talents d’auteurs et de fictions de qualité, véritable moteur pour l’innovation (formes, formats, technologies, écritures…).

De Hasta dente, à L’Appel des abysses, en passant par Projet Orloff, L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo et DreamStation, ces podcasts de fiction française salués par la critique ont su renouveler le genre de la création radiophonique. Depuis leur création, ces podcasts originaux ont été réécoutés (podcasts et réécoutes) à hauteur de 760.000 pour L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, plus de 500.000 pour Projet Orloff et L’Appel des abysses ou encore plus 335.000 pour Hasta Dente. (Source Estat Médiamétrie mars 2020 AOD : AT Internet).

Avec cette nouvelle édition de ce Fonds précédemment appelé Podcast Natif, France Culture et la SACD renouvellent leur ambition commune de favoriser l’émergence de nouveaux projets pour les auteurs, de promouvoir la création sur Internet, d’accompagner la démarche de financement des œuvres « web natives » et d’imaginer de nouvelles formes de création de fictions.

Le Fonds Podcasts Originaux France Culture / SACD 2020 accordera une aide à l’écriture pour cinq séries feuilletonnantes etmini-séries. Lancé le jeudi 30 avril, il sera clos le 15 juin 2020 à minuit.

Cinq productions ont déjà vu le jour d’abord sous forme de podcasts avant de connaître ultérieurement une vie sur l’antenne. Elles peuvent ainsi aller sur de nouveaux chemins d’écriture. Aventure que France Culture et la SACD se réjouissent de renouveler !

Quatre podcasts originaux bientôt diffusés à l’antenne de France Culture dès septembre mais toujours disponibles sur franceculture.fr

L'Appel des abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose , réalisé par Baptiste Guiton (5 épisodes de feuilleton)

de et , réalisé par (5 épisodes de feuilleton) L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo d’ Emmanuel Suarez et réalisé par Sophie-Aude Picon (5 épisodes de feuilleton)

d’ et réalisé par (5 épisodes de feuilleton) Projet Orloff de Tanguy Blum , Christian Brugerolle et Antoine Piombino , réalisé par Pascal Deux (8 épisodes de feuilleton)

de , et , réalisé par (8 épisodes de feuilleton) Hasta Dente de Léon Bonnaffé, réalisé par Cédric Aussir

Et toujours disponible sur franceculture.fr

DreamStation de Sebastian Dicenaire, réalisé par Benjamin Abitan

Pour participer, lire ici le règlement complet