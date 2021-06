France Culture à l’ESTIVAL ALBERT CAMUS

En direct et en public de Lourmarin du 24 au 27 juin. Un festival co-produit par Les Rencontres Méditerranéennes Albert et France Culture

Après une première édition radiophonique diffusée en juin dernier dans le cadre des week-ends Combats de France Culture en partenariat avec le Théâtre de la Ville, l’Estival Albert Camus peut enfin naître physiquement à Lourmarin, où il aura lieu chaque année à la même période. Pour l’occasion, la chaîne s’installe durant 2 jours au château de Lourmarin, avec plusieurs émissions en direct et en public à vivre sur l’antenne de France Culture.

La programmation de cette édition 2021 a été conçue autour du thème de la révolte, soixante-dix ans après la parution de l’essai d’Albert Camus L’Homme révolté (1951). Les spectateurs et auditeurs sont attendus en nombre pour célébrer la vie et l’œuvre du Prix Nobel 1957 dans son village d’élection.

Vendredi 25 juin

10h-11h (Château) : Les Chemins de la philosophie en direct sur France Culture

Adèle Van Reeth reçoit la professeure de philosophie et autrice Marilyn Maeso.

Entrée libre sur réservation.



12h-13h30 (Château) : La Grande table en direct sur France Culture

Olivia Gesbert reçoit Catherine Camus, fille de l’écrivain Albert Camus et gestionnaire de son œuvre et Alice Kaplan écrivaine, historienne et professeure de littérature française à Yale University.

Entrée libre sur réservation.

20h (Château) : Lecture Sartre-Camus

Avec : André Marcon et Pascal Rénéric

Réalisation : Baptiste Guiton

Lecture diffusée sur France Culture le samedi 26 juin à 21h



Samedi 26 juin

10h (Château) : La Dictée géante

Rachid Santaki et Olivia Gesbert reçoivent le comédien André Marcon

Diffusion le jour-même à 17h30 sur France Culture.

Entrée libre sur réservation.

11h (Château) : La Dictée géante

Rachid Santaki et Olivia Gesbert reçoivent Alice Kaplan écrivaine, historienne et professeure de littérature française à Yale University.

Diffusion dans la grille d’été de France Culture.

Entrée libre sur réservation.

20h (Château) : « L’Art et la Révolte », lecture musicale d’Abd al Malik

Cette lecture sera diffusée durant l’été sur France Culture

Et aussi > Réécoutez la première édition radiophonique de l'édition Estival Camus 2020