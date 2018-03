France Culture en direct du Salon Livre Paris 2018

Du 16 au 19 mars, France Culture célèbre les livres et leurs auteurs avec 25 émissions en direct au stand F01 du salon porte de Versailles, à l’antenne de France Culture et sur franceculture.fr

Au programme à l'antenne de France Culture

VENDREDI 16 MARS

10h-11h LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIE par Adèle Van Reeth

Avec Mark Alizart, philosophe, auteur « Chiens : une philosophie » (éd. PUF, 2018)

11h-12h CULTURES MONDE par Florian Delorme

Avec l’écrivain russe Zakhar Prilepine, auteur de « Ceux du Donbass : chroniques d’une guerre en cours » (ed. des Syrtes, 2018) et de « L’archipel des Solovki » (éd. Actes Sud, 2017).

12h-13h30 LA GRANDE TABLE par Olivia Gesbert

Première partie avec Bernard Pivot et Cécile Pivot, auteurs de « Lire ! » (éd. Flammarion).

14h45-15h45 LA COMPAGNIE DES AUTEURS par Matthieu Garrigou-Lagrange

La vie bête Avec Vladimir Fédorovski, écrivain d’origine russe, auteur notamment de « Le Roman de Tolstoï » (éd. Rocher, 2010)

Diffusion le lundi 19 mars à 15h

16h-17h LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE par Nicolas Martin

Avec Pierre Bordage, auteur de science-fiction – Grand Prix de l’Imaginaire 2018 pour l’ensemble de son œuvre, co-interviewé par l’éditeur Jérôme Vincent

17h-18h PAR LES TEMPS QUI COURENTpar Marie Richeux

Avec André Markowicz, auteur de « L’Appartement » (éd. Inculte), un récit sur Saint-Pétersbourg

Émission diffusée à l’antenne à 21h le soir même

18h15-19h DU GRAIN A MOUDRE par Hervé Gardette

Avec notamment Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau

19h-20h LA DISPUTE par Arnaud Laporte

Littérature

« Des jours d’une stupéfiante clarté » d’Aharon Appelfeld (éd. de L’Olivier)

« L'Archipel des Solovki » de Zakhar Prilepine (éd. Actes Sud)

« Les Guerres perdues de Youri Beliaev » de Pierre Sautreuil (éd.Grasset)

Avec Lucile Commeaux, Florent Georgesco et Raphaëlle Leyris

SAMEDI 17 MARS

10h-11h CONCORDANCE DES TEMPS par Jean-Noël Jeanneney

Arsène Lupin court toujours

Avec Dominique Kalifa, retour sur la vie et l'œuvre de Maurice Leblanc

11h-12h AFFAIRES ÉTRANGÈRESpar Christine Ockrent

La Russie de Poutine

Avec Françoise Thom, auteure de « Comprendre le poutinisme » (ed. Desclée De Brouwer, 2018) et Tatiana Kastouéva-Jean, auteure de « La Russie de Poutine en 100 questions » (éd. Tallandier, 2018)

12h-12h30 POLITIQUE ! par Hervé Gardette

Avec Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, qui vient de publier « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres » (éd. Plon, 2018)

14h-15h PLAN LARGEpar Antoine Guillot

Avec le romancier et scénariste Louis-Stéphane Ulysse, auteur d' « Une histoire du western (coéd. GM éditions et Carlotta Films), et l'historien du cinéma Pierre Berthomieu, auteur de « Le Temps des folies - La fabrique de Duel au soleil »

15h15-15h45 Remise du prix du Livre audio France Culture / « Lire dans le noir » Un jury composé d’auditeurs-lecteurs et internautes récompense dans 3 catégories (jeunesse, fiction et non fiction) un livre audio paru dans l’année.

16h-17h LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE par Etienne Klein

Avec Carlo Rovelli, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université de la Méditerranée à Marseille, auteur de « L'Ordre du temps » (éd. Flammarion).

17h-18h LE TEMPS DES ECRIVAINS par Christophe Ono-dit-Biot

Avec notamment Ludmila Oulitskaïa, auteure de « Confiture russe » et « L’échelle de Jacob », (éd. Gallimard)

18h15-19h AVIS CRITIQUE par Raphaël Bourgois

Avec Jean Birnbaum du Monde des Livres et Eugénie Bastié du Figaro

19h-20h DE CAUSE A EFFETS par Aurélie Luneau

1ère partie : L’Antarctique, un Eldorado à explorer Avec Jean-Louis Etienne, concepteur de l’expédition Polar Pod, et Guillaume Massè, océanographe, livre collectif « Autour de l’Antarctique » (éd. Paulsen)

2e partie : La marche en terres extrêmes Avec l’écrivain François Garde, auteur de « Marcher à Kerguelen » (éd. Gallimard)

Et de Jean-Louis Etienne, auteur de « Dans mes pas » (éd. Paulsen).

Émission diffusée à l’antenne dimanche 18 mars à 23h

DIMANCHE 18 MARS

11h-12h L’ESPRIT PUBLICpar Emilie Aubry

Avec notamment Christine Ockrent, journaliste et productrice du magazine Affaires étrangères sur France Culture, Daniel Cohen, économiste, et François-Xavier Bellamy, philosophe et enseignant

12h-12h30 ON NE PARLE PAS LA BOUCHE PLEINE ! par Alain Kruger

Avec Claude et Lydia Bourguignon, agronomes, auteurs du « Manifeste pour une agriculture durable » (éd. Actes Sud, 2017)

12h45-13h30 J’AI DÉJÀ CONNU LE BONHEUR par Jean-Christophe Rufin

Avec François Morel, comédien et auteur de « C’est aujourd’hui que je vous aime » (éd. du Sonneur)

14h-15h L’ART EST LA MATIÈRE par Jean de Loisy

Avec Jean Rouaud, auteur de « La splendeur escamotée de frère Cheval ou le secret des grottes ornées » (éd Grasset, janvier 2018)

15h-17h15 LA COMPAGNIE DES AUTEURS par Matthieu Garrigou-Lagrange

Multiple comme Léon-Fiodor Tolstoïevski Avec Pierre Bayard, professeur de littérature française à l'Université Paris 8, psychanalyste et auteur de « L’énigme Tolstoïevski » (éd. de Minuit, 2017)

Diffusion le jeudi 22 mars à 14h Suivi de L’âme et les adversaires de Tolstoï 1er partie avec Luba Jurgenson, écrivain, traductrice et universitaire

2e partie avec Laure Troubetzkoy, professeur de littérature russe à l’Université Paris-Sorbonne

Diffusion le mardi 20 mars à 14h

17h15-18h RUE DES ECOLES par Louise Tourret

Classe média : décrypter et comprendre l’information au collège.

Les classes médias, des options de plus en plus demandées qui proposent aux élèves d’analyser et comprendre les médias.

Avec Daniel Schneidermann, Journaliste, directeur de la publication d'arrêt sur images, chroniqueur au quotidien Libération.

Laura mougel, enseignante en histoire et géographie et 3 de ses élèves (Ben Elias, Serine et Aboubakar) du Collège Gérard Philippe à Paris

Émile Maurer, élève du lycée Montaigne à Paris

18h15-19h DIMANCHE, ET APRES ? par Julie Gacon

ET AUSSI …

Présentation de Papiers n°24 la revue de France Culture, le jeudi 15 mars de 18h à 20h

Les dédicaces au Salon du Livre, stand des éditions Radio France (F01)

Avec Adèle Van Reeth pour « Les chemins de la philosophie » (éd. Plon/France Culture) le vendredi de 16 mars de 11h à 12h30

Et Jean-Noël Jeanneney pour « Le Récit national » (éd. Fayard/France Culture) le samedi 17 mars de 11h à 12h

Les Matins de France Culture, vendredi 16 mars de 7h à 9h

Spéciale Soljenitsyne avec Georges Nivat