FRANCE CULTURE en public des Utopiales de Nantes

A l’occasion de la 20e Edition des Utopiales - Festival International de Science-Fiction de Nantes, France Culture, média partenaire de l’événement, installe son studio sur la scène de la Cité des Congrès - Scène Shayol, le vendredi 1er novembre 2019. De 12h à 18h30, « Coder, décoder », la thématique des Utopiales 2019, sera traitée en public, et avec de nombreux invités, dans La Grande Table d’Olivia Gesbert, Le Rayon BD de Victor Macé de Lépinay, La Méthode scientifique de Nicolas Martin, Mauvais Genres de François Angelier et La Conversation scientifique d’Etienne Klein.

AU PROGRAMME DU VENDREDI 1ER NOVEMBRE

12H - 13H30 (en direct) / LA GRANDE TABLE par Olivia Gesbert

Première partie avec Agnès Marcetteau, Directrice et Conservatrice du Musée Jules Verne et Patrick Gyger, directeur du Lieu Unique.

Seconde partie avec Alain Damasio, pour son dernier livre Les Furtifs (Ed. La Volte) et Gilles Dowek, auteur de Ce dont on ne peut parler, il faut l’écrire (Ed. Le Pommier).

13H45 - 14H30 / LE RAYON BD par Victor Macé de Lépinay

Avec Robin Cousin, auteur de Des milliards de miroirs (Ed. Flblb), la scénariste Valérie Mangin et l’auteur Mathieu Bablet, qui signe l’affiche du Festival des Utopiales et Midnight Tales (Ankama Éditions).

14H30 - 15H30 / MAUVAIS GENRES par François Angelier

Avec Jacques Barbéri, écrivain, musicien, pour L’Enfer des masques (Ed. La Volte) et Ludovic Debeurme, pour le 3e tome d’Epiphania (Ed. Casterman).

16H - 17H (en direct) / LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE par Nicolas Martin

Science-fiction : plus c’est hard, plus c’est bon Claude Ecken, auteur de romans et nouvelles de science-fiction, Sylvie Denis, auteure de romans et nouvelles de SF et de fantasy, traductrice et Eric Picholle, physicien, chargé de recherche CNRS spécialiste d’optique non linéaire et quantique, auteur de nouvelles hard science, Grand Prix de l’Imaginaire 2009 pour son essai Solutions non satisfaisantes : une anatomie de Robert A. Heinlein (en collaboration avec Ugo Bellagamba).

17H30 - 18H30 / LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE par Étienne Klein

Avec Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA, Président des Utopiales, Vincent Bontems, philosophe des sciences et des techniques, Caroline Baroukh, chercheuse au sein du Laboratoire des Interactions Plantes-Microorganismes (LIPM) à Toulouse et Alexei Grinbaum, philosophe et physicien.

Les Podcasts originaux de Fiction - Science-Fiction

DreamStation

Quand les rêves artificiels tournent au cauchemar…

Dans une France du futur, la plupart des gens doivent cumuler deux ou trois boulots pour survivre. Grâce à l’iWake, un implant régulant la synthèse de la mélatonine dans le cerveau, la science a réduit considérable­ment le temps de sommeil nécessaire par nuit. Une entreprise, DreamStation, a l’idée de lancer un système de Rêve-À-La-Demande qui permet d’incarner le héros de son choix dans ses rêves. Sismo, un jeune homme exposé contre son gré à cette technologie, est contacté par DreamStation : douze rêveurs sont tombés dans une faille et ne sont jamais revenus. Avant qu’un scandale sanitaire n’éclate, l’entreprise lui confie la mission de ramener les rêveurs parmi les éveillés. Mais le monde qu’il va découvrir derrière la faille est loin d’être celui qu’il s’était imaginé…

En 5 épisodes, DreamStation de Sebastian Dicenaire a été réalisé par Benjamin Abitan, avec notamment dans les rôles principaux Alexandre Ruby, Rodolfo De Sousa, Anne Cantineau, Clara Chabalier, Automne Carbonnier et Karl Eberhard.

L’Appel des abysses

Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa fa­mille d’adoption.

En 10 épisodes et en son 3D, L’Appel des abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose a été réalisé par Baptiste Guiton, avec notamment dans les rôles principaux Ariane Ascaride, Sylvain Levitte, Johanna Nizard, Char­lotte Duran, Marc Barbé et Alain Fromager et une musique originale de Sébastien Quencez.

Projet Orloff

Une française infiltrée dans un centre de recherches aéronautiques américain, un journaliste de L’Huma qui se lance dans une enquête sur la mort de son père pendant la guerre d’Algérie, des ambassades sur écoute, une course-poursuite de Londres à Genève, le mariage de Lady Di… Une histoire d’espionnage haletante, où des personnages et des situations fictifs se déploient dans la chronologie bien réelle du début des années 1980, quand les rapports Est-Ouest étaient encore dominés par la guerre froide…

En 11 épisodes, le Projet Orloff de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino a été réalisé par Pascal Deux, avec notamment dans les rôles principaux Pierre Deladonchamps, Lou de Laâge, Feodor Atkine et Robinson Stevenin et une musique originale de Krishna Lévy. En association avec la SACD.

[Festival Utopiales – du 31 octobre au 4 novembre 2019 – Cité des Congrès de Nantes]