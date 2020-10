FRANCE CULTURE en public des Utopiales de Nantes

France Culture, radio partenaire fidèle des Utopiales, est heureuse de pouvoir installer cette année encore son studio sur la scène du Grand auditorium de la Cité des Congrès pour la 21ème édition du Festival International de Science-Fiction de Nantes. Le vendredi 30 octobre, artistes et scientifiques, créateurs et auteurs, se succéderont pour des masterclasses et des émissions de France Culture enregistrées en public de 12h à 18h30.

AU PROGRAMME - Vendredi 30 octobre

12h Masterclasse de Catherine Dufour par Antoine Beauchamp

Diffusion grille été 2021

Ingénieure en informatique, Catherine Dufour est aussi chroniqueuse au Monde Diplomatique et chargée de cours à Sciences Po Paris. Par deux fois lauréate du Grand Prix de l’Imaginaire, elle a publié aussi bien de la fantasy urbaine que de la science-fiction. Aux éditions Fayard, elle est l’auteure notamment de Ada ou la beauté des nombres, première biographie française d’Ada Lovelace, la première programmeuse au monde. Elle a été récompensée récemment pour Entends la nuit (aux éditions L'Atalante) qui a reçu le prix Matheson 2019 et Danse avec les lutins (aux éditions L'Atalante) qui a été gratifié des prix Imaginales 2020 et Bob Morane 2020. Son dernier ouvrage Au bal des absents est paru au Seuil en septembre 2020.

14h Mauvais Genres de François Angelier

Diffusion le samedi 31 octobre à 22h

Collaborateurs : Céline du Chéné, Christophe Bier et Jean-Luc Rivera

Avec Catherine Dufour pour Au bal des absents (Ed. Seuil) et Xavier Maumejean pour Sherlock Holmes détective de l'étrange (Ed. Les impressions nouvelles)



16h La Méthode scientifique de Nicolas Martin - en direct

La SF : punk fiction ?

Jean Baret, Ecrivain, auteur de la trilogie Trademark (Vie ™, Bonheur ™, Mort ™ -à paraître) aux éditions du Bélial, Christophe Siébert, Ecrivain, auteur notamment de Métaphysique de la viande (Prix Sade 2019), et Images de la fin du monde (2020) aux éditions du Diable Vauvert et Karim Berrouka, Membre du groupe de punk Ludwig von 88, écrivain et éditeur, auteur notamment de Le Club des punks contre l'apocalypse zombie (2015, prix Julia-Verlanger 2016) et Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu (2018) aux éditions Actusf.

18h Le Rayon BD de Victor Macé de Lépinay

Diffusion le 1er novembre à 16h

Avec Jérémy Perrodeau, pour sa nouvelle bande dessinée, Le long des ruines (aux éditions 2024) et Denis Bajram, pour Inhumain, paru aux éditions Dupuis.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ET DÉCOUVREZ LA SCIENCE-FICTION SUR FRANCE CULTURE

> Une sélection de fictions de science-fiction à écouter

Une sélection de 10 fictions de science-fiction : de l'anticipation avec notamment Jules Verne, du fantastique (et horrible) avec Howard Phillips Lovecraft, de la dystopie et même du post-apocalyptique. Bref, "si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres..."

> Les Podcasts originaux de Fiction - Science-Fiction - En association avec la SACD

DreamStation

Quand les rêves artificiels tournent au cauchemar…

Dans une France du futur, une entreprise, DreamStation, a l’idée de lancer un système de Rêve-À-La-Demande qui permet d’incarner le héros de son choix dans ses rêves. Sismo, un jeune homme exposé contre son gré à cette technologie, est contacté par DreamStation : douze rêveurs sont tombés dans une faille et ne sont jamais revenus. L’entreprise lui confie la mission de ramener les rêveurs parmi les éveillés…

En 5 épisodes, DreamStation de Sebastian Dicenaire, réalisation de Benjamin Abitan

L’Appel des abysses

Après la catastrophe, deux mondes s’affrontent pour leur survie... Depuis la montée des eaux, l’océan sépare l’élite financière, recluse dans une cité immergée, des laissés-pour-compte de la surface. Marin, élevé à l’air libre, découvre qu’il aurait dû grandir dans les abysses. Il doit désormais choisir entre ses origines et sa fa­mille d’adoption.

En 10 épisodes et en son 3D, L’Appel des abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose, réalisation de Baptiste Guiton.

Projet Orloff

Une française infiltrée dans un centre de recherches aéronautiques américain, un journaliste de L’Huma qui se lance dans une enquête sur la mort de son père pendant la guerre d’Algérie, des ambassades sur écoute, une course-poursuite de Londres à Genève, le mariage de Lady Di… Une histoire d’espionnage haletante, où des personnages et des situations fictifs se déploient dans la chronologie bien réelle du début des années 1980, quand les rapports Est-Ouest étaient encore dominés par la guerre froide…

En 11 épisodes, le Projet Orloff de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino, réalisation de Pascal Deux.

[Les Utopiales, Festival international de Science-Fiction – Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020 – Cité des Congrès de Nantes]