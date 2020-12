France Culture // Lola Lafon lauréate du Prix du Roman des étudiants 2021

Lola Lafon sera au micro de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture ce vendredi 11 décembre et dans l'édition du 16 décembre de Télérama.

Les 4 autres nominées étaient : Marie-Hélène Lafon Histoire du fils (Buchet/Chastel), Celia Levi La tannerie (Tristram), Victor Pouchet Autoportrait en chevreuil (Finitude), et Alice Zeniter Comme un empire dans un empire (Flammarion).

Un prix et des rencontres

Lancé il y a huit ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française. Avec un jury populaire de plus de 1500 étudiants jurés réunis pour cette édition, venus de toutes filières (littéraires, scientifiques, technique, économiques...) et de tous les horizons, de métropole et des outres-mers, le Prix du Roman des étudiants a la particularité d’organiser la rencontre des jurés avec les auteurs sélectionnés. Ces moments d’échanges, précieux pour les étudiants comme les auteurs, sont une occasion de dialogue rare avec un artiste vivant autour de sa création et avec des lecteurs critiques et gourmands de littérature contemporaine.

Se rencontrer au temps de la pandémie

Cette huitième édition du Prix du Roman des étudiants s'est déroulée dans les conditions très particulières du confinement. Les rencontres prévues au sein des universités et des Bibliothèques Universitaires se sont cependant tenues, transformées en forums virtuels, accessibles aux étudiants où qu’ils soient. Ce sont 23 rencontres, animées avec passion par les étudiants et les professeurs, qui ont permis à l’ensemble des 1500 étudiants jurés d’échanger en direct avec les 5 auteurs de la sélection du Prix du Roman des Etudiants. Elles sont toutes à retrouver en vidéo sur le site de France Culture.

Lola Lafon, une oeuvre de son temps

Écrivain et musicienne, Lola Lafon est notamment l’auteur de La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014, prix Ouest-France / Étonnants Voyageurs, prix de La Closerie des Lilas, prix Version Femina) et de Mercy, Mary, Patty (Actes Sud, 2017) et elle a signé deux albums chez Harmonia Mundi.

Chavirer

En 1984, Cléo, treize ans, succombe à une proposition alléchante qui n’est autre qu’un piège sexuel dans lequel elle entraîne d’autres collégiennes de son âge. Trente ans plus tard, après une belle carrière de danseuse, notamment sur les plateaux télévisés de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu’il est temps d’affronter son double passé, de victime et de coupable.

Avec ce roman ardent qui est aussi un hommage au monde de la variété populaire, Lola Lafon aborde de front le tabou de la prédation dans ses rapports avec la fracture sociale tout en proposant une pénétrante méditation sur les impasses de la morale et du pardon.

Merci

A toutes les Universités participantes qui se sont mobilisées : Aix-Marseille Université, Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte, Université de Bordeaux Montaigne, Université Bretagne Sud, Université de Bourgogne, Université Grenoble Alpes, Université de Lille, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Paris Nanterre, Faculté de Sciences de l'Université de Montpellier, Université de Montpellier, Université Paul-Valéry Malesherbes, | Sorbonne Université, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Rennes 2, Université de La Réunion, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université de Tours.

Et un grand merci également aux maisons d’édition qui ont fait confiance au Prix en nous autorisant à diffuser les versions numériques des romans auprès des jurés, permettant aux étudiants confinés de remplir leur mission de juré.

Merci aux auteurs pour leur généreuse présence et aux étudiants pour leur passion, leurs questions, leur engagement. Nous avons pu leur offrir à chacun un exemplaire du roman de leur choix, chez eux.