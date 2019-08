France Culture rend hommage à Toni Morrison, romancière américaine, décédée ce mardi 6 août. Première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, elle évoque dans son œuvre la double et difficile condition de Noir et de femme aux Etats-Unis.

Ecoutez et réécoutez toutes les archives et émissions de France Culture consacrées à Toni Morrison dans un dossier spécial sur franceculture.fr : A voix nue, entre interviews et confidences de l’auteure, La Compagnie des auteurs de Matthieu Garrigou-Lagrange et Hors Champs de Laure Adler

A L’ANTENNE

Mardi 6 août

20h-21h Rediffusion de l’émission A voix nue de Toni Morrison La Mémoire en héritage

Mercredi 7 août

7h-9h Les Matins de France Culture de Benoît Bouscarel et Les Journaux de la Rédaction

8h35 Invité culture - Jean Guiloineau, le traducteur de Toni Morrison

Écrivain et traducteur, il a travaillé sur plus de 120 traductions de l’anglais, dont 4 romans de Toni Morrison (Tar Baby, Le chant de Salomon, L’œil le plus bleu et Paradis).

Jeudi 8 août

12h45-14h La Grande Table d’été de Maylis Besserie

Retour sur l’œuvre de Toni Morrison