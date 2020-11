France Culture : vivre d’amour, de livres et d’eau fraîche …

Cette émission ne serait pas la même sans... sans ce roman, cet essai, ce document, ce texte de théâtre, ce récit, cette bande dessinée, ce recueil de nouvelles ... les mots imprimés, les idées transmises, le savoir assemblé nous relient au-delà de toutes distances et différences, comme les pages entre elles. France Culture ne serait pas ce qu’elle est sans les livres, leurs auteur.e.s, les éditeurs, les libraires. Cela va sans dire mais à certains moments, cela va encore mieux en le disant !

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Avouons-le, ce fut une petite surprise et une excellente. Sitôt l’autorisation donnée à chacun de ressortir de chez lui le 11 mai, les librairies se sont remplies de toutes celles et ceux que le confinement et donc l’impossibilité d’aller choisir et acheter de nouveaux livres, avaient laissé comme interdits et un peu orphelins. Jusqu’à leur récente fermeture qui a suscité de nombreuses réactions, les lecteurs ont continué à s’y rendre de manière massive ; aujourd’hui ils ne désarment pas et ceux qui le peuvent adoptent le « clickandcollect ».

C’est un fait de société. Le livre tient une place essentielle dans la culture française : il est au cœur de la vitalité de France Culture. Source d’inspiration des émissions, les livres et leurs auteurs provoquent les réflexions individuelles et collectives, favorisent la transmission des savoirs, incitent aux débats d’idées et offrent des plongées dans l’imaginaire. France Culture reçoit sur son antenne plus de trente auteur.e.s par semaine, travaille avec de nombreux autres pour produire des textes originaux pour les fictions, rend compte de la vie de l’édition et contribue au développement du goût de la lecture avec notamment le Prix du Roman des étudiants qui rencontre chaque année un succès grandissant, même en période de confinement.

Afin de célébrer le livre et d’œuvrer toujours davantage à sa circulation, France Culture propose une journée spéciale lundi 16 novembre en trois chapitres.

Premier chapitre : dès 6h, chaque séquence de l’antenne rendra hommage aux livres sans lesquels l’émission, le documentaire, le journal, la fiction n’auraient pas été les mêmes. Toutes vous donnent rendez-vous sur le site de France Culture et les réseaux sociaux pour visualiser tous les livres lus pour le programme.

Deuxième chapitre : à l’antenne toujours, dès 6h, bien des rendez-vous parmi lesquels Guillaume Erner qui recevra l’écrivain et cinéaste Edgar Keret pour parler culture et confinement, Xavier Mauduit qui proposera une semaine du Cours de l’histoire consacrée au livre, Adèle Van Reeth qui arpentera les chemins de la philosophie en compagnie de Simone de Beauvoir. Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France sera l’invité du journal de 12h30.

Troisième chapitre : les entretiens en vidéo des auteurs sélectionnés pour le 8ème Prix du Roman des étudiants France Culture-Télérama

Pour cette édition en plein confinement national, plus d’une vingtaine de rencontres programmées entre les auteurs et les jurés à l'université et en librairie, sont transformées en rencontres virtuelles. Jusqu’au 10 décembre (date fatidique du vote en ligne!), les 1500 jurés auront l'opportunité de rencontrer en ligne les 5 auteurs en lice et d'interagir avec eux. Nouveauté également, 5 rencontres virtuelles référentes seront organisées et enregistrées par France Culture co-animées par des étudiants jurés et leur enseignant. Toutes seront à retrouver en ligne sur le site de franceculture.fr

Lola Lafon Chavirer (Actes Sud)

Marie-Hélène Lafon Histoire du fils (Buchet/Chastel)

Celia Levi La tannerie (Tristram)

Victor Pouchet Autoportrait en chevreuil (Finitude)

Alice Zeniter Comme un empire dans un empire (Flammarion)

Et dans le détail à l’antenne

6h07 Le Réveil culturel / Tewfik Hakem La littérature portée par les vents du Ventoux.

L’écrivain Olivier Mak-Bouchard, pour un premier roman paru aux éditions Le Tripode, Le Dit du Mistral

7h- 9h Les matins de France Culture / Guillaume Erner

Culture et confinement

Avec Edgar Keret pour son court-métrage “Outside”, un film France Culture à retrouver sur franceculture.fr

9h- 10h Le cours de l’histoire / Xavier Mauduit

Histoire du livre (Série de 4 épisodes)

Lundi 16 novembre

Généalogie du livre, à l'origine était le papyrus

Avec Françoise Briquel-Chatonnet, docteur en histoire et directrice de recherche au CNRS au laboratoire Orient et Méditerranée

Mardi 17 novembre

Les très riches heures de l'enluminure (½)

Avec Inès Villela-Petit, médiéviste, historienne de l’Art, archiviste paléographe, diplômée de l’Ecole du Louvre, conservateur du patrimoine et Marie-Pierre Dion, Conservateur Général des bibliothèques du musée Condé à Chantilly pour l’expo “Collectionner les livres d’heures”

Mercredi 18 novembre

Le livre sur le marché, l'invention de la librairie (1/3)

Avec Patricia Sorel, Maître de conférences HDR en histoire à l'Université Paris Nanterre, membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) et Loïc Artiaga, maître de conférence en histoire culturelle à l'Université de Limoges et enseignant-chercheur associé au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Auteur de Le Roman populaire (1836-1960). Des premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles (Autrement, 2008).

Jeudi 19 novembre

Le livre, c’est dans la poche ! (¼)

Avec Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est spécialiste de l'histoire de l'édition, du livre et de la lecture et Marie-Dominique Leclerc, Maître de conférence à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Historienne du livre.

10h00 Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

Confinés avec... Simone de Beauvoir

Lundi 16 novembre

La femme mariée

avec Manon Garcia

Mardi 17 novembre

Le café de Flore

avec Pascale Fautrier

Mercredi 18 novembre

Le devenir biologique de la femme

avec Camille Froideveaux-Metterie

Jeudi 19 novembre

L’amour

avec Kate Kirkpatrick

12H30 Journal /Thomas Cluzel L’invité : Frédéric Duval, Directeur général d'Amazon France, en direct

Et aussi cette semaine, jeudi 19 novembre, une émission spéciale du Temps du débat à 18h20 avec la ministre de la culture et de la communication, Roselyne Bachelot

