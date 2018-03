Francis Ponge lit "Le pain" et "La pomme de terre"

1962 | Entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, voyagez dans le quotidien grâce à la voix de Francis Ponge. En 1962, sur les ondes de France Culture, il lisait "Le pain" et "La pomme de terre".

Il a fait des objets du quotidien une poétique de création à part entière. De son observation méthodique et scrupuleuse du quotidien, il puise l'inspiration de jeux sur le langage. En 1962, dans l'émission "Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée", Francis Ponge lisait certains de ses poèmes, et notamment "Le Pain", l'un de ses plus célèbres poèmes publié en 1942 dans Le Parti pris des choses. Vous prendrez bien un peu de pain avec Francis Ponge ?

La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes.

Écouter Écouter "Le pain" lu par Francis Ponge ("Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée", 26.05.1962) "Le pain" lu par Francis Ponge ("Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée", 26.05.1962)

(Durée : 1'19)

Dans cette même émission en 1962, il lisait par ailleurs un poème fraîchement publié, un an auparavant. Francis Ponge s'attelait à l'épluchure de la pomme de terre dans un poème à l'allure d'un manuel de technique culinaire.

Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix.

Écouter Écouter "La pomme de terre", lu par Francis Ponge ("Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée", 26.05.1962) "La pomme de terre", lu par Francis Ponge ("Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée", 26.05.1962)

(Durée : 3'14)

Archives INA - Radio France