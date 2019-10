François Angelier choisit "Monsieur Ouine" pour "1 livre, 1 jour"

En recommandation de lecture dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", François Angelier, producteur sur France Culture de Mauvais Genres le samedi de 22h à 23h, a choisi Monsieur Ouine de Georges Bernanos publié aux éditions L'Arbre Vengeur

Certains livres peuvent être considérés comme de « sombres objets » à manipuler avec précaution, Monsieur Ouine, l'ultime fiction publiée par Bernanos en 1946, peut rejoindre Le Maître de Ballantrae ou Les carnets du sous-sol. Largement moins connu que Sous le soleil de Satan ou Journal d'un curé de campagne, ce titre est considéré par les bernanosiens comme l'opus majeur. Histoire de la catharsis d'un petit village autour de la figure d'un professeur rongé par la tuberculose à l'influence délétère et au charisme morbide, ce roman représente un infini filon de noirceur, Bernanos approchant au plus près de son gouffre intérieur avec ce livre absolu sur le mal et le néant qu'il affronte, comme un naufragé solitaire en dérive face à ses démons.

Pourquoi avoir choisi cet ouvrage ?

J'ai choisi Monsieur Ouine, que Bernanos mit neuf ans à écrire (1931-1940) dans des affres intérieurs peu imaginables, car c'est un des plus insondable "trous noirs" de la littérature contemporaine, une tentative ultime de consommer l'évocation littéraire du mal par une puissance négatrice qui n'a plus rien du pittoresque Satan des fabliaux ou du séduisant Lucifer romantique, mais prend, sous les apparences d'un professeur de langues à la retraite atteint de tuberculose, celle d'un effroyable processus d'anéantissement des âmes. On ne se bat pas contre Ouine, on enfonce en lui, on s'y noie, il vous avale et vous dissout. Situé au cœur d'un petit village de l'Artois en pleine dégénérescence, ce roman, l'horizon fatal de toute l'oeuvre du romancier, enchaîne des scènes effrayantes de tension et se clôt sur une vision ultime : la mort de Ouine, qui met le lecteur à portée de mort intérieure.

Une lecture à risque, donc une vraie lecture !

François Angelier

Georges BERNANOS (1888-1948), homme de foi et de passion, chrétien de combat et solidaire des pauvres, polémiste invétéré, rompt avec l’Action Française pour s’attaquer à tous les conformismes. Homme de combat et de conviction, on lui doit d’immenses romans et des essais souvent pamphlétaires dont la puissance séduit encore, largement au-delà de son cercle d’inconditionnels dont nous sommes.

Retrouvez l'émission en replay sur France.tv

FRANÇOIS ANGELIER

Né en 1958 à Angers, François Angelier est journaliste, animateur, producteur radio, essayiste, biographe et auteur de romans fantastiques. Spécialiste entre autres de Léon Bloy, il prépare une biographie sur Georges Bernanos.

Il produit et anime l’émission Mauvais genres sur France Culture, une heure hebdomadaire de polars, mangas, comics, et autre littérature érotique et fantastique.