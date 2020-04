Franz Kafka, l'écrivain de l'absurde

Aucun écrivain n'a eu une influence aussi décisive sur l'évolution du roman moderne que Franz Kafka. Retour sur la vie et l'œuvre de l'auteur de La Métamorphose, du Procès, et du Château, et ses multiples formes d'expression : son journal, sa correspondance, et bien sûr ses romans, dans lesquels fiction et autobiographie se font parfois écho. De l'absurde, de l'oppression, bref du "kafkaïen"...

La logique a beau être inébranlable, elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre. Franz Kafka

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

Au programme du cours de français de quatrième, troisième, seconde et première.

1. "La Compagnie des auteurs" : Franz Kafka (4 x 58min)

Portrait d’un homme qui vit en ermite dans la ville où il est né, à Prague, celui d’un homme dont la solitude pèse sur sa vie, comme il le confie dans ses carnets. Mais elle lui est tout aussi nécessaire, car l’écriture est sa véritable compagne. Une compagne encombrante, exigeante, possessive...

2. "La Compagnie des poètes" : Franz Kafka, lu intégral (58min)

Les fameux Journaux que Kafka a tenus entre 1910 et 1922 représentent pas moins de 12 cahiers, qui sont autant de carnets addictifs, et recèlent fragments, énoncés lapidaires, notes de lectures, croquis, récits de promenades, de rêves, de crises d'un corps souffrant, d'insomnies, ou encore de soirées au théâtre ou au concert. Qui disent à la fois l'impossibilité d'écrire et de ne pas écrire, et dans lesquelles se devinent les amorces des fictions à venir.

3. "La Conclusion" : Franz Kafka (5 min)

Lire le journal de Kafka a été l’une des grandes aventures de ma vie. C’est l’une des deux ou trois choses que j’ai lues avec la certitude que je voulais être écrivain, et que c’était exactement le niveau qu’il fallait atteindre. Aurélien Bellanger

Pour aller plus loin

1. "Les Nuits de FC" : Lettres à Felice de Franz Kafka (42 min)

En 1972, paraissaient aux éditions Gallimard les Lettres à Felice de Franz Kafka. À l'occasion de cette parution, Pierre Sipriot et Bronislaw Horowicz proposaient un numéro de "Un livre de voix" consacré à cette correspondance présentée par sa traductrice, Marthe Robert.

2. "Les Nuits de FC" : Claude Rich raconte La Métamorphose de Franz Kafka (1h15min)

Le 27 novembre 1969 sur France Culture, Claude Rich racontait La Métamorphose de Franz Kafka. Il était le récitant dans cette adaptation, aux côtés de Roger Coggio et de Jean-Pierre Marielle.