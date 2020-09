Génération stress : cinq premiers romans puissants pour un tour de France social et littéraire

Rentrée littéraire | Radicaux, chargés d’adrénaline et d’amertume, les enfants de Michel Houellebecq et de Virginie Despentes arrivent en librairie. Tewfik Hakem, le producteur du Réveil Culturel vous propose sa sélection des premiers romans français de la rentrée.

Des quartiers populaires de Marseille aux petites villes post-industrielles des Ardennes et des nouvelles banlieues populaires de Paris aux demeures millénaires de l’Aveyron : cinq récits contemporains pour un tour de France géographique, social et littéraire. En piste, cinq jeunes primo-romanciers engagés dans une course contre les fatalités de l’époque. Entre rages salutaires et renoncements héroïques, les auteur(e)s Hadrien Bels, Fatima Daas, Maylis Adhémar, Lou Darsan et David Fortems, racontent comment il est encore possible d’échapper au poids des traditions et aux diktats de l’air du temps.

"Cinq dans tes yeux" de Hadrien Bels (L’Iconoclaste)

De quoi ça parle. Stress, le narrateur du roman, mérite amplement le surnom que lui ont donné ses amis de jeunesse du Panier - la Casbah pittoresque de Marseille qui surplombe le Vieux-Port - à la fin des années 1990. Deux décennies plus tard, plus personne de la bande de bad boys n’habite le quartier en pleine gentrification. Stress aimerait tourner un documentaire sur ses amis d’enfance mais galère à trouver des financements. Il lui faudra alors négocier avec les nouveaux acteurs des institutions culturelles de la ville, pour la plupart des "Venants" de Paris ou de Lyon, autrement dit ces bobos qui ont fait le choix de venir vivre à Marseille pour plus d’espace, de confort et de soleil, et qui ont, à leur insu ou pas, largement contribué à la gentrification des quartiers populaires du centre-ville de la cité phocéenne.

Pourquoi c’est bien. Parce que le roman décrit avec une verve revigorante Marseille, sa splendeur et ses misères. Parce que l’auteur - qui a dû lire les meilleurs Michel Houellebecq aussi certainement qu’il a été bercé par les raps de la Fonky Family - excelle dans l’art de la description minutieuse des lieux et des repères qui s’effondrent et soigne aux petits oignons, avec juste ce qu’il faut d’harissa, sa galerie aïoli de magnifiques losers. Aussi, parce qu’il est très jouissif de lire des passages qui s’en prennent avec autant d’esprit et d’effronterie aux grandes institutions culturelles de Marseille comme l’intouchable FID (Festival international de cinéma de Marseille), le Mucem, et toutes les boîtes de productions qui vivent de subventions publiques à la cool et à la Friche de la Belle de mai. C’est avec un arrière-goût d’aigreur revendiqué qu’Hadrien Bels fait son entrée remarquable dans le champ littéraire. Et avec un roman d’une profonde humanité qui célèbre l’amitié. Marseille en force, cinq dans les yeux des envieux !

Extrait choisi :

_Je pourrais lui parler des heures, à ma ville. De ses voyous, de ses grandes gueules, de ses mecs qui valent pas un clou, de ses filles avec trop de rouge sur les lèvres et de ses petits-bourgeois qui traversent jamais la Canebière. De ceux qui prennent un accent forcé en gueulant fort "Allez l’OM !" De ces Venants qui écrivent leur histoire sur des pancartes de manifestations et qui affirment à haute voix : "Fiers d’être Marseillais !" Ils ont bien compris, ces sans-honte, que le plus important, c’est pas d’être Marseillais, mais de le faire croire. Et Marseille les écoute. Parce que depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire. Elle en a marre, elle veut se sentir désirable. Elle se tire les cheveux, les décolore. Elle voudrait ressembler à Bordeaux, Lyon ou Aix, avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées et des pistes cyclables. Moi je la trouve belle comme ça. Avec ses mots simples et ses manières de fille des rues._

L’auteur. Né en 1979, Hadrien Bels a grandi à Marseille. Vidéaste, il a tourné des films avec des artistes contemporains comme André Fortino, ou des musiciens comme le trio Chemirani, Titi Robin ou Laurent de Wilde. Réalisateur, il est l’auteur de quelques documentaires dont "Faouzi", portrait d’un dandy atypique échoué à Tanger après avoir vécu sept ans sans papiers en France. Hadrien Bels se présente volontiers comme "un écrivain marseillais".

"La petite dernière" de Fatima Daas (Noir sur blanc/ Notabilia)

De quoi ça parle. Une jeune femme qui approche la trentaine esquisse son auto-portrait sous forme de monologue. Elle s’appelle Fatima Daas, elle est banlieusarde, française, fille d’immigrés algériens, musulmane pratiquante, sauvageonne asthmatique, lesbienne romantique. Double-culture et double-vie qui riment souvent avec double-peine.

Pourquoi c’est bien. D’abord, se méfier des résumés. La Petite Dernière, n’est pas la Rosetta des Frères Dardenne transposée dans les banlieues françaises et encore moins La Vie d’Adèle d’Abdelatif Kéchiche, en version halal. Ni victime ni malheureuse, la battante solitaire résiste à toutes les assignations. Quitte à mentir parfois, à cogner s’il le faut, ou à se résigner d’être une touriste dans son propre bled. Sur le fond, le propos de Fatima Daas sur les constructions identitaires modernes est si fort, qu’on aimerait distribuer son roman à tous les élus de la République qui vont bientôt devoir plancher sur le projet d’une énième loi "contre le séparatisme ou le repli communautaire". Mais ce premier texte impressionne aussi par sa forme, sa langue remuante et inventive. Maniant l'art de l’anaphore, elle introduit des mots nouveaux, des mots de son monde, avec une bonne avance sur l’Académie française.

Extrait choisi :

Je m’appelle Fatima. Je cherche une stabilité. Parce que c’est difficile d’être toujours à côté, à côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, à côté de la plaque (…). J’ai la prétention de penser que je vais mettre de l’ordre dans la vie de Nina, alors qu’il n’y en a même pas dans la mienne, alors que je ne suis même pas foutue de ranger ma chambre, de faire mon lit, qu’à mon âge c’est encore ma mère qui s’en occupe

L’auteure. Née en octobre 1995 à Saint-Germain-en-Laye, Fatima Daas grandit à Clichy-Sous-Bois. Elle découvre la littérature au Lycée où son professeur de français lui conseille de lire Marguerite Duras. Et de Duras à Annie Ernaux, l’envie de raconter à son tour des histoires grandit. Dans des ateliers d’écriture, elle fait deux rencontres décisives : les écrivains Tanguy Vieil et Virginie Despentes. Cette dernière signe la quatrième de La Petite dernière. Fatima Daas aime à se définir comme "féministe intersectionnelle".

"Bénie soit Sixtine", de Maylis Adhémar (Julliard)

De quoi ça parle. Elle s’appelle Sixtine parce que c’est la sixième arrivée dans cette famille bourgeoise nantaise et traditionaliste. Son jeune époux Pierre-Louis, ultra-catho élevé dans les milieux royalistes légitimistes, meurt après avoir donné la mort dans une rixe opposant sa milice à un groupe de "gauchistes" partisans du Mariage pour tous. Avec son bébé né trois semaines après le drame, la jeune veuve de 24 ans doit rompre avec son milieu pour échapper au pouvoir de sa belle-mère, une femme de caractère bien décidée à s’occuper de "l’éducation" de son petit-fils.

Pourquoi c’est bien. Outre sa dimension sociologique (une immersion chez les "tradis"), ce roman documenté de Maylis Adhémar étonne par sa capacité à s’adapter aux codes du thriller psychologique. La jeune et vulnérable Sixtine réussira-t-elle son émancipation ? Les dé-radicalisés peuvent-ils rechuter ? Sans spoiler, on peut révéler que ce roman d’apprentissage est habité par une sorte de grâce. Et accessoirement prier - qui on veut - pour que son auteure ne perde jamais foi en l’écriture.

Extrait choisi :

Ce soir Pierre-Louis n’a pas le temps. Une réunion de la Milice. La validation de la loi du mariage pour tous par le Sénat est pour demain. Certains se réjouissent déjà. Ils vont avoir affaire à eux. Les croisés ne baissent pas les bras. Avant de partir, après un bref passage, Pierre-Louis embrasse le front de Sixtine. Un baiser froid, convenu. Sixtine est assise sur le canapé, tête perdue dans le vide. Elle ne regarde pas la nuque de son époux franchir le seuil, cette nuque rase, solide, bien droite. Pierre-Louis porte son veston matelassé sous sa veste en cuir, une pantalon beige, des chaussures bateau. D’un geste machinal, il attrape une matraque toujours posée au-dessus de l’horloge comtoise. Une cachette invisible. La porte se referme, la matraque est déjà à sa place sous le molleton marine.

L’auteure. Née en 1985, Maylis Adhémar, est mère de deux enfants et habite à Toulouse. Journaliste free-lance pour de nombreux médias dont le magazine Ça m’intéresse et se présente comme "une raconteuse d’histoires de longue date".

"L’arrachée belle" de Lou Darsan (La contre-allée)

De quoi ça parle. Une femme quitte son domicile comme on s’enfuit d’un asile psychiatrique. Elle remplit un sac en toile avec les vêtements qu’elle trouve, quelques breloques, une liasse de billets, un trousseau de clés et sort en claquant la porte à sa vie d’avant. Si on sait à peu près ce qu’elle fuit - une solitude intense dans sa vie de couple et toute la violence des jours sans lendemain - on ne sait jamais trop où l’on va. En voiture d’abord, en auto-stop ensuite, à pied enfin, elle réinvente le nomadisme en terres européennes. Cette fuite en avant va peu à peu se transformer en quête initiatique. En renouant avec la nature, en entrant en communion avec elle, la nomade sans tribu sauvera-t-elle sa peau à défaut de réinventer le monde ?

Pourquoi c’est bien. Ce road-novel arrive à point nommé pour questionner nos capacités à enterrer "le monde d’avant " afin de "renouer" avec la nature. Nos fameuses promesses du printemps dernier… Sommes nous vraiment prêts à tout plaquer et à sacrifier le confort de nos vies installées, aussi ternes soient-elles, pour un aventureux retour à la nature ou à la raison ? Ne faut-il pas être un peu fou pour oser cette indispensable rupture ? On ne sait d’ailleurs pas, si l’héroïne du roman de Lou Darsan, est elle même folle ou, pire, gravement lucide. On ne sait même pas comment elle s'appelle. Cette échappée belle, poussée par une écriture rugueuse et tendue, est une errance âpre et mystérieuse. Autant vous prévenir que ce roman envoûtant se mérite.

Extrait choisi.

L’humidité de l’aube se dépose sur ses épaules, à l’heure fraîche et pâle où le corps résiste à l’éveil. Elle s’accroche en vain au sommeil, trop de blancheur dans le ciel et de rosée dans les herbes, elle voudrait attendre le soleil, mais le froid s’installe, elle a dispersé les braises avant de s’endormir au bord du foyer, il lui faudrait un café, mais elle est seule au milieu de nulle part. Alors elle se lève et se défroisse, engourdie. La rosée a humidifié sa robe de coton qui colle au dos et aux cuisses, elle l’enlève en grelottant et la lance sous la voiture pour marcher nue dans la prairie, en évitant les chardons que le matin fait argentés dans l’or clair des graminées.

L’auteure. Née en 1987, Lou Darsan a exercé pendant quelques années le beau métier de libraire, après des études de Lettres modernes. Elle publie des chroniques littéraires dans plusieurs revues en ligne ainsi que sur son site personnel, Les feuilles volantes. Lou Darsan aime à se définir comme une " écrivaine nomade".

"Louis veut partir" de David Fortems (Robert Laffont)

De quoi ça parle. Pascal, ouvrier syndicaliste dans une petite ville des Ardennes, n’arrive pas à faire le deuil de Louis, son fils unique qui s’est donné la mort l’année de ses dix-huit ans. Après avoir récupéré le téléphone cellulaire de Louis, il part à la rencontre de ses amis et de ses amants cachés. Dès lors, Pascal apprend peu à peu à connaître le distant et mystérieux fils, qu’il a élevé seul.

Pourquoi c’est bien. La sobriété de l’écriture de David Fortems nous éloigne dès les premières pages des rivages du drame larmoyant. Ce récit incisif ne dégaine pas non plus l’artillerie lourde du roman social contemporain, quand il se penche sur les territoires rongés par la désindustrialisation et la misère. Ni brûlot politique ni fable militante, il s'agit plutôt d'un conte cruel d’aujourd’hui. Incarné par des personnages qui ont chacun droit à leur part de complexité, ce roman court et intense éclaire le caractère implacable du déterminisme social. On imagine que l’auteur a lu Retour à Reims de Didier Eribon et tous les romans d’Edouard Louis. Parfois les bonnes lectures donnent naissance à de bons romans. La preuve.

Extrait choisi.

Bogny-sur-Meuse, la petite ville des Ardennes où Pascal a toujours vécu, est une nouvelle ville, un regroupement de trois villages- Château Renault, Braux et Levrézy- qui en font une ville éclatée sans réel centre. La petite maison de Pascal se trouve sur les collines de l’ancienne Château Renault. Pascal court, l’air frais sur son visage. Il court. Il se débarrasse de sa veste de costume qui empêche ses gestes d’atteindre leur ampleur, la jette par terre avec colère, l’abandonne derrière lui. Il se débarrasse aussi de ses chaussures qui lui meurtrissent les pieds alors que son pantalon trop serré, qu’il s’était offert pour un mariage ou une communion, craque à l’entrejambe. Tout ce qui lui passe par sa tête, c’est cette question avec laquelle il faudra dorénavant se lever tous les jours : comment survivre à la mort d’un enfant qui a choisi de perdre sa propre vie ?

L’auteur. David Fortems est né en 1996, dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Diplômé en études cinématographiques de l’École Normale Supérieure de Lyon, il vient de réussir son entrée à la Femis, la très prestigieuse École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. David Fortems se définit comme un "écrivain queer".