Guillaume Dustan, énarque le jour, écrivain des "backrooms" la nuit

Guillaume Dustan a traversé les années 1990 comme une comète racontant dans ses autofictions les "backrooms" des clubs gay, les pratiques sado-maso les plus extrêmes, la drague sur minitel et sa séropositivité. Il a défendu au cours de sa courte carrière littéraire une vision du sexe libre, transgressive et parfois polémique.

Thomas Clerc, professeur de littérature : "Dans le corpus littéraire français, il est le premier à poser la question homosexuelle, la question du sida et la question politique et à le mêler ensemble. Il sent bien que le principe de plaisir doit toujours être une question politique."

Dans l’une des premières apparitions à la télévision en 1996, Dustan garde l’anonymat pour exposer son projet littéraire : “J’avais une envie de vérité parce que je trouvais que la sexualité, celle que les gens que je connaissais et moi-même pratiquions était mal traitée. Elle était soit dans le fantasme, ou alors elle était traitée parce qu’elle apporte de nos jours à savoir la séropositivité, la mort avec tout un apitoiement insupportable."

Si le jeune auteur n'affiche pas son identité, c’est parce qu’il occupe le jour un poste à responsabilité : juge administratif.

Issu d’un milieu bourgeois parisien, William Baranès est un jeune homme brillant passé par l’ENA, il est au début d’une grande carrière juridique. La nuit, il expérimente les limites de son corps, avec de nombreux partenaires, accessoires et stupéfiants dans les clubs et les backrooms du quartier du Marais, qu’il surnomme “le ghetto”.

Thomas Clerc : "Il est le premier à avoir introduit cet espace fondamental de la culture populaire dans la littérature. Il voit que la boîte de nuit est un lieu possible d'émancipation, de plaisir, de corporéité avec la présence du corps. C'est le lieu du monde inversé, ce que Foucault appellerait une hétérotopie, un monde autre dans lequel il y a une liberté qui est liée en partie à l'histoire de l'homosexualité puisque la boîte de nuit est un mode où le choses sont permises alors que dans le monde d'en haut, elles ne le sont pas."

En 1990, il a 25 ans lorsqu’il apprend sa séropositivité. Il raconte ses expériences dans son premier roman Dans ma chambre, publié en 1996. Il voit son roman comme un “livre de cuisine du sexe” réaliste et cru dans un style autoficitonnel. William Baranès choisit Guillaume Dustan comme pseudo, en référence à un saint du Xe siècle.

Thomas Clerc : "Il y a une oralité chez lui, un mélange des genres. Il est capable de passer d'une description très personnelle, sexuelle ou sentimentale à une réflexion politique. On peut y trouver des choses épouvantables comme des choses sublimes. Dustan, c'est de la matière en fusion. Cette forme explosive est liée pour lui profondément à l'autobiographie, c'est-à-dire à l'écriture de soi."

Malgré la confidentialité de ses romans qui se vendent assez peu, il connaît une certaine notoriété grâce à ses apparitions médiatiques sulfureuses. Il se lance aussi dans l'édition et inaugure "Le Rayon", la première collection LGBT inaugurée en France.

Même s’il voue un culte à des icônes comme Andy Warhol ou Monique Wittig, Dustan affiche son ambition iconoclaste et critique une certaine intelligentsia gay, trop bourgeoise et lisse selon lui, comme il l'explique sur France 2 en 1999 : “Il y a plein de choses sur lesquelles les intellectuels pensent qu’il n’y a rien à penser. Le sexe, on en parle mais est-ce qu’on y réfléchit beaucoup je ne suis pas sûr. Sur la drogue, bon, de toute façon on n’a pas le droit d’en parler”.

Son quotidien, suite ininterrompue de nuits blanches, est aussi une fuite en avant contre la maladie qui s’installe dans son quotidien et qu’il décrit dans Nicolas Page.

Toujours, dans la provocation, quitte à se contredire, il défend aussi le “bareback”, le rapport sexuel sans préservatif entre séropositifs et s'explique sur France 3 en 2000, "ce n’est pas dangereux le bareback, c’est des garçons comme moi qui sont séropositifs et qui se mettent ensemble pour pouvoir coucher sans préservatif. Ce n’est pas du tout dangereux, d’une part on reste entre nous et d’autre part, c’est notre droit quoi.”

L’écrivain défend une éthique de la responsabilité personnelle dans sa sexualité mais ses propos relativisant des pratiques à risques lui valent les foudres d'une partie de la communauté homosexuelle.

Thomas Clerc : "Avec un humour un peu mégalomaniaque, il dit 'j'ai essayé de prendre le pouvoir chez les pédés'. Il cherche à maintenir la possibilité d'un plaisir et non pas de se subordonner à une éthique qui lui paraît castratrice et répressive qui est celle d'Act up, ce qu'il appelle 'les flics de gauche'. C'est pour ça que je dis que Dustan est un authentique continuateur de 1968, c'est quelqu'un qui veut placer la jouissance et le plaisir au centre de l'existence."

Il se retire peu à peu de la scène médiatique et meurt à 39 ans d’une intoxication médicamenteuse.

Virginie Despentes écrit à son propos quelques années plus tard : “Tu ne ressemblais pas à un écrivain français. Tu étais beau, dangereux, drogué, séducteur, ta voix était à tomber par terre de sexy.”