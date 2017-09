Henri Clouard : "Aux yeux de Flaubert, on a le droit d'écrire que si on a appris à regarder comme les peintres"

1964 | Dans l'"Heure de culture française", en 1964, Henri Clouard s'attardait sur "l'art de Flaubert", et notamment ses apports à l'écriture romanesque. Il évoquait notamment chez Flaubert sa grande maîtrise de la description, et l'usage nouveau qu'il en faisait.

"On n'a pas fini de préciser son apport au roman français, et même européen. Il y a toujours moyen de dire du nouveau sur son art." En juin 1964, le journaliste et critique littéraire Henri Clouard consacrait une causerie à "l'art de Flaubert", s'attardant sur les nouveautés qu'il avait apportées au roman, par son style.

Aux yeux de Flaubert, on a le droit d'écrire que si on a appris à regarder comme les peintres regardent. [...] C'est pour ça qu'il s'exerça tant à décrire avant d'entrer dans le roman. [...] Avant lui, chez Balzac par exemple, la description avait été un accompagnement. Elle servait à situer les histoires, et à fonder leur vérité. Chez lui, elle contribue au récit. L'histoire racontée se comprend à travers les choses décrites. [...] Madame Bovary apporte à chaque page la preuve de cette nouveauté. Emma devient la maîtresse de Rodolphe dans la forêt. Flaubert va-t-il le faire savoir par des effusions lyriques, ou par des allusions à la caresse ? Non. Flaubert va décrire la forêt dans certains de ses aspects qui sont de nature à préparer l'événement. Ensuite à le suggérer, puis à le dissoudre dans notre rêverie.

Écouter Écouter Henri Clouard sur "l'art de Flaubert_"Heure de culture française", 1964 Henri Clouard sur "l'art de Flaubert_"Heure de culture française", 1964