Hervé Gardette choisit "Impurs" pour "1 livre, 1 jour"

En recommandation de lecture dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", Hervé Gardette, producteur sur France Culture de "La Transition (écologique)" à 8h45, a choisi Impurs, de David Vann publié aux Editions Gallmeister.

L'intrigue : Été 1985. En plein cœur de la Vallée Centrale de Californie, Galen, vingt et un ans, vit seul avec sa mère. Étouffé par son amour exclusif, le jeune homme se réfugie dans la méditation. Leur existence est rythmée par les visites inopportunes de sa tante et de sa cousine trop sexy, et par celles qu’ils rendent à sa riche grand-mère dont la mémoire défaille. Mais l’accumulation de rancœurs entre les deux sœurs et l’obsession de Galen pour sa cousine ne tarderont pas à les mener au bord de l’explosion.

Pourquoi avoir choisi Impurs, de David Vann ?

J'ai choisi de parler d'Impurs d'abord pour son auteur, David Vann, qui s'est fait connaître avec Sukwann Island. Depuis, il creuse le thème de la famille, et c'est encore le cas avec Impurs, qui raconte les relations âpres et violentes entre une mère et son fils, lors d'un été étouffant dans le désert californien. Comme dans chacun de ses romans, David Vann fait monter progressivement la tension, et nous prend par surprise avec un drame inattendu. Intense.

Hervé Gardette

Retrouvez l'émission en replay sur France.tv

David Vann est né en 1966 sur l'île Adak, en Alaska, et y a passé une partie de son enfance avant de s'installer en Californie avec sa mère et sa sœur. Il a travaillé à l'écriture d'un premier roman pendant dix ans avant de rédiger en dix-sept jours, lors d'un voyage en mer, le livre qui deviendra Sukkwan Island. Pendant douze ans, il cherche sans succès à se faire publier aux États-Unis : aucun agent n'accepte de soumettre le manuscrit, jugé trop noir, à un éditeur. Ses difficultés à faire publier son livre le conduisent vers la mer : il gagnera sa vie en naviguant pendant plusieurs années dans les Caraïbes et en Méditerranée.

Après avoir traversé les États-Unis en char à voile et parcouru plus de 40 000 milles sur les océans, il échoue lors de sa tentative de tour du monde en solitaire sur un trimaran qu'il a dessiné et construit lui-même. En 2005, il publie A mile down, récit de son propre naufrage dans les Caraïbes lors de son voyage de noces quelques années plus tôt. Ce livre fait partie de la liste des best-sellers du Washington Post et du Los Angeles Times. Ce premier succès lui permet de gagner partiellement sa vie grâce à sa plume et il commence à enseigner. David Vann propose alors Sukkwan Island à un concours de nouvelles qu'il remporte et, en guise de prix, voit son livre publié en 2008 aux Presses de l'Université du Massachusetts. L'ouvrage est tiré à 800 exemplaires puis réimprimé à la suite de la parution d'une excellente critique dans le New York Times. Au total, ce sont pourtant moins de 3 000 exemplaires de cette édition qui seront distribués sur le marché américain.

Publié en France en janvier 2010, Sukkwan Island remporte immédiatement un immense succès. Il remporte le prix Médicis étranger et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Porté par son succès français, David Vann est aujourd'hui traduit en dix-huit langues dans plus de soixante pays. Une adaptation cinématographique par une société de production française est en cours.

David Vann est également l'auteur de Désolations, Impurs, Goat Mountain, Dernier jour sur terre, Aquarium, L'Obscure clarté de l'air. Il partage aujourd'hui son temps entre la Nouvelle-Zélande où il vit et l'Angleterre où il enseigne, tous les automnes, la littérature.

HERVÉ GARDETTE

LA TRANSITION (écologique) - Du lundi au vendredi à 8h45

La transition écologique implique des réflexions scientifiques, technologiques, économiques, démographiques, numériques, géopolitiques et ... individuelles. Hervé Gardette, fort des débats qu’il a animés pendant presque dix ans dans Du Grain à Moudre, décrypte le mouvement dans lequel nous nous engageons, s’impliquant lui-même dans l’expérience de la transition.