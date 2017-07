Homère, le premier écrivain-voyageur ?

C'est accompagné de Pierre Carlier, professeur d'histoire grecque à Nanterre et auteur de la biographie "Homère", que l'on voyagera sur les traces du célèbre aède au cours de l'émission de Gilles Lapouge "En étrange pays".

Pierre Carlier, biographe d'Homère, retrace le périple du premier écrivain-voyageur que fut Homère au micro de Gilles Lapouge dans l'émission "En étrange pays" diffusée sur France Culture en 1999. Il répond aux multiples interrogations que l'on se pose concernant le poète itinérant : Était-il aveugle ? A t-il écrit ? A t-il seulement existé ?

Il fait la remarque qu'entre L'Iliade et L'Odyssée, "la vision du monde est totalement différente", il suggère donc qu'il y aurait deux Homère. Il fait ensuite le récit de divers épisodes de ces épopées : la guerre de Troie, Ulysse déporté par des tempêtes et perdu dans son voyage . Ce n'était pas un personnage très sympathique suggère t-il, il était grand menteur et avide d'argent "comme tous les personnages de l'Odyssée".

Dans l'Antiquité, très souvent on présentait Ulysse comme la figure du démagogue hypocrite, qui trompait. Dire d'un homme politique, "c'est un Ulysse", ce n'était pas nécessairement un compliment. Ça veut dire : il est intelligent mais il est retord.

"Un écrivain-voyageur, Homère" sujet de l'émission "En étrange pays" du 17/12/1999 sur France Culture.

Pour conclure l'entretien, Pierre Carlier évoque l'influence d'autres civilisations sur la composition de ces deux œuvres, il y voit "incontestablement des parallélismes" et même "vraisemblablement des contacts".

Les contacts n'ont jamais cessé et les aèdes itinérants devaient entendre des aèdes itinérants dans d'autres langues. Donc à mon avis il y a eu plus que des parallélismes, il y a eu des contacts.