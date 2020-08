Homère, Virginia Woolf, Giono, Margaret Atwood, Céline... 10 maîtres de la littérature

De par leur style et leur liberté, chacun de ces auteurs est une référence. Voici 10 maîtres de la littérature, en dehors des sentiers battus.

Récits d'épopées, poésie romantique, roman antifasciste, ces œuvres ont façonné le genre auquel elles appartiennent, faisant de leurs auteurs des mythes aussi populaires que leurs personnages.

1- Homère

Pure fiction pour certains, une princesse sicilienne pour d'autres, le créateur de L’Iliade et L'Odyssée reste un mystère pour beaucoup. 3 000 ans d'histoire ont fait de Homère un mythe qui a nourri les fantasmes de bien des biographes. Mais voici ce que l'on sait vraiment de lui.

2- Marceline Desbordes-Valmore, pionnière romantique

Rare femme poétesse, admirée de Verlaine et de Rimbaud, Marceline Desbordes-Valmore a inspiré des générations de paroliers et de chanteurs, jusqu'à nos jours. Mais connaissez-vous celle qui inventa le vers de 11 syllabes ?

3- Jean Giono, écrivain de la violence humain

Giono est souvent considéré comme un écrivain du folklore provençal, mais il réfutait ce terme. Bien que peu mentionnée, la guerre est pourtant toujours présente dans son esprit, elle transparaît dans ses œuvres, empreintes de noirceur. Et si Jean Giono était, en fait, un des plus grands écrivains de la violence humaine ?

4- Virginia Woolf, la sensuelle

Femme d’avant-garde, féministe, Virginia Woolf est l’une des plus grandes autrices du XXe siècle. Souvent décrite comme rigide, dépressive, solitaire, elle a pourtant entretenu des relations fortes et intimes avec les deux sexes. Portrait de Virginia et ses amours fluides.

5- Stieg Larsson, le militant antifasciste

Mondialement connu pour sa trilogie Millénium, le Suédois Stieg Larsson l'est moins pour son militantisme acharné contre l'extrême droite auquel il avait dédié sa vie. Et qui lui vaudra des dizaines de menaces de mort pendant des années. Voici le portrait de Stieg Larsson, auteur de polars nordiques internationalement connu et mort avant de voir son oeuvre publiée.

6- Céline, une double vie

On connaît le génie des lettres, l'écrivain controversé et antisémite notoire. Mais Louis-Ferdinand Céline était également médecin. Lui qui se disait "soigneur", voyait la médecine comme une vocation. C'est donc tout naturellement que son premier écrit, est un roman médical. Par la suite, il rédigera son oeuvre la plus célèbre, Voyage au bout de la nuit.

7- Agatha Christie, reine du crime

Mondialement connue pour ses nombreux romans, aux héros tout aussi célèbres qu'elle, Hercule Poirot et Miss Marple, Agatha Christie, n'en est pas moins une romancière mystérieuse. Toute sa vie, elle s'inspirera de son quotidien, le spiritisme dont raffole sa mère ou les voyages de son mari, pour créer les intrigues les plus élaborées. (Re)découvrons l'écrivaine fascinée par les meurtres.

8- Goliarda Sapienza, marginale subversive

Anarchiste, résistante, féministe, bisexuelle, elle est l'auteur de l'un des chefs-d’œuvre du XXe siècle, L’Art de la joie. Voici le portrait de Goliarda Sapienza, qui se définit elle-même comme "une religieuse marxiste défroquée" n’accéda au panthéon littéraire que dix ans après sa mort.

9- Erri de Luca, l'écrivain-voyageur

Polyglotte, ouvrier alpiniste, militant écologiste, il est l'un des plus importants intellectuels de sa génération. Napolitain de cœur, l'écrivain Erri De Luca reste attaché à l'idée d'Europe et plaide pour "une union européenne plus étroite". Voici la vie polymorphe et magnifique d'Erri De Luca.

10- Margaret Atwood, la romancière

Elle a grandi isolée dans une forêt canadienne, mais toujours entourée de livres. C'est donc tout naturellement que Margaret Atwood se tourne vers l'écriture. D'abord critique de la société de consommation, puis critique de la domination masculine. Voici le portrait de la romancière connue par delà les continents grâce à l'adaptation de son roman dystopique La Servante écarlate.