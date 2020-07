"Imagine le monde de demain" Diffusion des projets lauréats de l’Appel à écriture de fictions radiophoniques

France Culture et la SACD, en soutien à la création et aux auteurs, lancent la diffusion à l’antenne de vingt textes sélectionnés parmi plus de 1500 propositions reçues par le service des fictions de France Culture pour l’appel à écriture Imagine le monde de demain. Enregistrées par des réalisateurs et réalisatrices de fictions, elles seront diffusées sur l’antenne de France Culture (à 13h35) et disponibles sur franceculture.fr dès le lundi 27 juillet.

Alors que le pays était confiné et la création en danger, France Culture a lancé avec la SACD et en partenariat avec le Théâtre de la Ville, un programme de soutien aux auteurs et aux acteurs à travers un appel à écriture de fictions radiophoniques de 15 minutes sur le thème « Imagine le monde de demain ».

Le jury, composé des conseillères littéraires du service des fictions, de réalisateurs et réalisatrices de fiction, d’auteurs et d’acteurs, a reçu plus de 1500 textes proposés sous la forme de dialogues, de monologues dramatiques, de scénarios radiophoniques ou de pièces chorales. La plupart des auteurs et autrices n’avaient jamais écrit pour France Culture.

Vingt textes ont été sélectionnés puis réalisés par les réalisateurs de fiction avec des comédiens et des bruiteurs, dans les studios de Radio France dès qu’il nous fût possible de les retrouver.

Ces fictions seront diffusées quotidiennement à partir du 27 juillet sur France Culture.

Une collection de fictions originales témoignant de cette période inédite que nous avons traversé, et du coup d’arrêt puissant qui a secoué toute la société. Blandine MASSON

Conseillère de programmes pour les fictions

Les 20 textes lauréats de l'appel à écriture sur le thème "Imagine le monde de demain", écrits durant la période de confinement, offrent une vraie diversité de forme et de couleur : monologues, journaux de bord, fragments, mais aussi fictions dialoguées, et scénarios, sombres, drôles, absurdes ou poétiques, tous disent un monde promis à tous les possibles, les pires comme les plus enchantés. Céline Geoffroy,

Conseillère littéraire, service des fictions

PROGRAMMATION

Diffusion du lundi au vendredi à 13h35 à 13h50 sur France Culture et franceculture.fr

Lundi 27 juillet /Arnaud Modat - Le Chien qui ne savait pas être triste (réal. Christophe Hocké)

Mardi 28 juillet / Benoit Méry - Invisible (réal. Christophe Hocké)

Mercredi 29 juillet / Jalie Barcilon - Le Monde de demain (réal. Sophie-Aude Picon)

Jeudi 30 juillet / Olivier Piechaczyk - I can hardly express (real. Sophie-Aude Picon)

Vendredi 31 juillet / Fabrice Colin - Bel esprit (réal. Sophie-Aude Picon)

Lundi 3 août / Eloïse Mercier - L’Oreille intérieure (réal. Sophie-Aude Picon)

Mardi 4 août / Sophie Fillières - Chante-moi une autre chanson (réal. Laure Egoroff)

Mercredi 5 août / Gaspard Chauvelot - Le Pool (réal. Laure Egoroff)

Jeudi 6 août / Amine Adjina - Le Vivant avant tout (réal. Laure Egoroff)

Vendredi 7 août / Nathalie Kuperman - Le bon côté des choses (réal. Laurence Courtois)

Lundi 10 août / Sélim Azzazi - Loin (réal. Juliette Heymann)

Mardi 11 août / Stanislas Cotton - Les Larmes (réal. Juliette Heymann)

Mercredi 12 août / Klaire Fait Grr – Demain : j’arrête (réal. Laurence Courtois)

Jeudi 13 août / Claudine Galea - Désordres (réal. Laurence Courtois)

Vendredi 14 août / Paul Bruna-Rosso, Eliott Margueron, Léo Nivet - Le plus beau métier du monde (réal. Juliette Heymann)

Lundi 17 août / Gaëtan Gauvain et Nathan Chouchana - Le Monde d’aujourd’hui d’Isabelle Roucart (réal. Laurence Courtois)

Mardi 18 août / Maud Galet Lalande - La Démarche (réal. Juliette Heymann)

Mercredi 19 août / Simon Masnay - Le grand échange (réal. Laure Egoroff)

Octobre 2020 /Aurélia Bécuwe – Rescue-sérénité et Jean Raffin, Jamais un coup de dés (réal. Baptiste Guiton