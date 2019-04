Inédit « L’Amie prodigieuse » d’Elena Ferrante

Après 4 romans et 10 millions d’exemplaires vendus, la saga d’Elena Ferrante continue son chemin entre adaptations pour la télévision et traductions planétaires. Dans cette épopée, France Culture s’inscrit et initie les deux amies prodigieuses à la tradition du feuilleton radiophonique. L’occasion de faire vivre l’histoire d’Elena et Lila, mais aussi, de faire entendre la langue magistrale d’Elena Ferrante, interprétée par Amira Casar.

• Crédits : DR

L’auteure nous propulse dans l'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Après des années de fascisme, la ville prend sa revanche. Elle grouille, elle éructe et ne semble jamais pouvoir s'endormir. L'Amie prodigieuse raconte l'histoire parallèle d'Elena et Lila, deux jeunes amies issues du même quartier défavorisé. La timide et appliquée Elena est fascinée par l’aplomb et la révolte de la sauvage Lila. Toutes les deux douées pour les études, ne suivent pourtant pas la même voie. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Alors qu’Elena, soutenue par son institutrice, va au collège puis, plus tard, au lycée. Leurs chemins les conduiront, après le passage par l’adolescence, à l’aube de l’âge adulte, non sans ruptures et souffrances.

L’Amie Prodigieuse d’Elena Ferrante » est édité aux éditions Gallimard dans la traduction d’Elsa Damien.

Réalisation : Sophie-Aude Picon

Adaptation : Victoire Bourgois

Musique originale : Arthur B. Gillette

Piano et accordéon : Andoni Aguirre, Bugle et trompette : Jérémie Elis

Bruitages : Céline Bernard

Prise de son, montage et mixage : Julien Doumenc et Bastien Varigault

Assistant à la réalisation : Pablo Valero

Responsable des programmes pour la fiction : Blandine Masson

Conseillères littéraires : Katell Guillou et Emmanuelle Chevrière

Au programme

Lundi 6 mai : La disparition

Avec Amira Casar, Aurélia Ca’Zorzi Angèle Bertin, Léo Dussollier, Alexis Rangheard, Christelle Casiglia et Emile Kohler

Et les voix de Ciro Cesarano, Tony Martone, Fabio Gorgolini, Sarah Doumenc, Giulia Masini (pull à pois), Sofia Meinero et Chiara Meinero

Mardi 7 mai : Les quatre-cents coups

Avec Amira Casar, Aurélia Ca’Zorzi, Angèle Bertin, Johanna Korthals Altes, Sylvain Deguillame, Edith Baldy, Pascale Caemerbeke, Bruno Gouery, Bruno Labrasca, Isabelle Catalan, Françoise Cousin, Jean-Charles Di Zazzo, Emile Kohler et Anselmo Pace

Mercredi 8 mai : L’échappée belle

Avec Amira Casar, Emilia Ca’Zorzi, Angèle Bertin, Sophie Gubri, Jean-Charles Di Zazzo, Françoise Cousin, Johanna Korthals Altes, Pascale Caemerbeke et Emile Kohler

Et les voix de Lorenzo Palazzo, Matteo Palazzo, Gaetano Festinese et Antonio Carola

Jeudi 9 mai : Des chaussures de prince

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro Giulia Dussollier Sophie Gubri, Louis Helle, Johanna Korthals Altes, Etienne Galharague, Stefo Linard, Françoise Cousin et Océane Mozas

Vendredi 10 mai : La terrible beauté de Lila

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Gérald Maillet, Etienne Galharague, Adrien Zumthor, Sylvain Deguillame, Edouard Penaud, Aurélien Osinski, Lisa Spatazza, David Houri, Rares Ienasoaie (barbu Tshiert bleu rayure rouge), Giulia Deline et Raphaelle Damilano

Lundi 13 mai : Le Lycée

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Jean-Charles Di Zazzo, Christophe Brault, Louis Helle, Adrien Zumtho et Océane Mozas

Et les voix de Arturo Armone Caruso, Thomas Zuani, Julie Quesnay, Rémi Goutalier, Cécilia Dassonneville, Nicolas Hanoteau et Tom Boyaval

Mardi 14 mai : Les feux d’artifices du nouvel an

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Etienne Galharague, Sylvain Deguillame, Thomas Harel, Adrien Zumthor, Florence Janas, Louison Alix, Alice Gozlan, Edith Baldy, Renaud Bertin et Samuel Charle

Et les voix d’Anton et Oscar Leborgne - Septet

Mercredi 15 mai : Un été à Ischia

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Sarah Chaumette, Marianna Granci, Pascale Caemerbeke, Bruno Gouery , Julien Bouanich et Giulia Dussollier

Et les voix de Léonie Kerckaert et Aurelia Ca’Zorzi

Jeudi 16 mai : La fille du cordonnier

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Etienne Galharague, Stefo Linard, Thomas Harel, Edouard Penaud, Florence Janas, Louison Alix, Rares Ienasoaie, Elise Arpentinier et Johanna Korthals Altes

Et les voix de Zacchary Lebourg, Loïc Hourcastagnou et Emile Kohler

Vendredi 17 mai : Les Noces de Lila

Avec Amira Casar, Louise Orry-Diquéro, Giulia Dussollier, Sophie Gubri, Etienne Galharague, Sylvain Deguillame, Thomas Harel, Adrien Zumthor, Edouard Penaud, Louison Alix, Alice Gozlan, Raphaelle Damilano, Renaud Bertin, Rares Ienasoaie, David Houri et Julien Bouanich

A écouter et à réécouter sur franceculture.fr