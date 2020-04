Jack London, l'explorateur des ténèbres

Jack London a eu mille vies : marin, chercheur d’or, journaliste, romancier. Autant d'expériences qui ont irrigué son œuvre dans laquelle l’autobiographie et le combat pour la vie occupent une place primordiale. Retour sur la vie-oeuvre de l'auteur de "L'Appel de la forêt" et de "Martin Eden".

Chercheur d'or, vagabond du rail et des mers, militant socialiste, l'autodidacte Jack London est devenu journaliste et romancier, toujours sensible aux événements de son temps, qu'il raconte lors de reportages ou dans ses romans, tels L'Appel de la forêt, Croc-Blanc, Martin Eden, Le Loup des mers... Il a tant d’histoires à raconter. Plongée dans la création de Jack London, une vie-œuvre hors du commun.

La vie n'est pas que question de recevoir de bonnes cartes, mais parfois, de bien jouer avec une mauvaise main. Jack London

Au programme du cours de français de quatrième, troisième, seconde et première.

1. "La compagnie des auteurs" : Jack London, le "météore superbe" (4 x 58 min)

Jack London vécut, dans sa courte existence, plus de mille vies. Une bibliographie qui compte une cinquantaine de volumes, comprend des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, des articles, des reportages, des discours politiques. Portrait d’un trappeur des lettres qui a toujours refusé d’être un loup pour l’homme.

2. "Feuilleton" : Jack London, Naissance d’un écrivain par Yves Simon (8 x 25 min)

Une épopée musicale et intime sur les traces de ce voyageur magnifique, vagabond avide de savoir et d’absolu qui brûla sa vie prématurément pour mieux la sublimer par l’écriture. De la baie de San Francisco où il acheta sa première barque aux confins du Grand Nord où il alla chercher de l’or, et en rapporta mille histoires âpres et sauvages.

1. "Feuilleton" : Une tranche de bifteck de Jack London (2 x 25 min)

Tom King est un boxeur en fin de carrière. Il n'a plus d'argent, on ne lui fait plus crédit. Lui et sa famille n'ont plus grand chose à manger. Avant d'aller à ce qui pourrait être son dernier combat contre un jeune adversaire plein de fougue et de vitalité, King ne rêve qu'à la tranche de bifteck qu'il n'a pu acheter... Commence le combat.

2. "Les Nuits de France Culture" : Jack London dans la ruée vers l'or (1h30)

La ruée vers l'or du Klondike c'est celle du film de Charlie Chaplin. Elle concerna des dizaines de milliers d'américains entre 1896 et 1899. Parmi eux, il y avait l'écrivain Jack London. Jeune homme pauvre d'une vingtaine d'années, il était déterminé à s'arracher à sa condition et voulait devenir écrivain.