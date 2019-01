Jean-Claude Carrière : "J'ai essayé d'utiliser toutes les formes d'écriture de mon temps"

Jean-Claude Carrière est l'invité de l'émission "A voix nue". Dans ce premier épisode, l'homme au parcours éclectique et atypique, se définit avant tout comme un conteur qui pour lui "a plus qu'une place de pur divertissement". "Le conte est originel sous sa forme mythique, du conte des origines", observe-t-il. Toutes les sociétés ont besoin de ces récits, dès l'enfance des individus, ils se transmettent.

Je suis né dans une famille sans livres et sans conteurs. Je le suis devenu par un mélange de hasard, de vocation, de don et de travail. [...] Ma première culture a été d'apprendre à labourer avec un cheval, à distinguer les champignons mauvais des bons, à pêcher à la main et à braconner dans la rivière. C'est cela qu'on m'a appris.

En conteur qu'il est, Jean-Claude Carrière donne sa définition de ce qu'est une histoire : " L'histoire c'est ce qui sous une forme narrative divertissante, quelques fois dramatique, apporte une petite lumière particulière."

Attiré par l'Orient et notamment l'Inde, il dit rechercher une pensée "plus souple, moins figée, moins dogmatique que la nôtre".

Nous vivons, nous, dans les traditions monothéistes, où la vérité a été donnée une fois pour toutes dans un livre et on ne peut plus la toucher, forcément puisqu'elle vient de Dieu. Je préfère, et de beaucoup, la tradition orientale qui dit que le corpus d'histoires mythologiques qui nous porte, il ne faut surtout pas le tenir pour un récit historique. Or, cette confusion, hélas, se fait chez nous et pas chez eux. On présente comme historiques des événements qui sont mythologiques.