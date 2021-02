Jean-Claude Carrière, une vie d'écritures (1931-2021)

Écrivain, scénariste, parolier et conteur, Jean-Claude Carrière est mort ce lundi à 89 ans. Passionné par les religions et le théâtre, il avait travaillé avec les plus grands : de Luis Buñuel à Philippe Garrel, en passant par Pierre Etaix ou Louis Malle. Récompensé par un Oscar d’honneur en 2015.

Un "conteur" comme il se définissait, un écrivain qui se cachait derrière ses personnages, "sans ego" disait-il également. Amoureux du langage, auteur à multiples facettes, Jean-Claude Carrière s'est éteint ce lundi, a appris l'Agence France Presse par sa famille. Apprécié du grand public comme de la critique, ce bibliophile a signé une soixantaine de scénarios et 80 ouvrages, dont un livre d’entretiens avec le dalaï-lama et une réflexion sur le livre avec Umberto Eco. Il fut aussi acteur, dramaturge et parolier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau. Et il présida pendant dix ans la Fémis, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son.

Le grand complice de Buñuel

Retrouvez dans les émissions au fil de cette page les vies de celui qui était né en 1931 dans une famille de viticulteurs de l'Hérault, dans une maison sans livres ni eau courante. Un adepte du yoga marqué par la spiritualité et la métaphysique qui restera pour beaucoup l'auteur de La Controverse de Valladolid et le complice de Luis Buñuel. Pendant dix-neuf ans, à partir de 1964, les deux hommes ont adapté le roman d'Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre, et travaillé sur cinq autres films, dont deux des plus célèbres du réalisateur : Belle de jour, une adaptation d'un roman de Joseph Kessel, et Le Charme discret de la bourgeoisie.

Jean-Claude Carrière écrit également pour Jean-Luc Godard, Jacques Deray ou Milos Forman.

Trois fois nominé à l’Oscar (pour des films de Luis Buñuel et de Philip Kaufman), célébré par un Oscar d’honneur en 2015 et récompensé par un César pour le scénario du Retour de Martin Guerre en 1983 et, en 1969, par un Prix spécial du jury court-métrage au Festival de Cannes pour La Pince à ongles, dont il était l’autoréalisateur. A peine terminées ses études de lettres et d'histoire, il avait écrit son premier roman à 26 ans.

Jean-Claude Carrière se jouait des mots en chansons et en pièces de théâtre. Acteur aussi et illustrateur de certains de ses livres.

"Le néant n'est pas la mort, même si la mort est probablement le néant." confiait en 2019 l'homme à l'hyperactive existence. Interrogé par Etienne Klein, ce passionné de science également ajoutait :