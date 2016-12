Jean-Luc Godard : "Je suis ce qu'il y a dans mes films"

Jean-Luc Godard est l'invité d'André Velter dans l'émission "Poésie sur parole". L'occasion pour le cinéaste de parler poésie et de lire des poèmes qu'il apprécie.

L' émission s'ouvre sur la lecture par Jean-Luc Godard du poème Le programme en quelques siècles d'Armand Robin puis il poursuit sur la place de la poésie dans sa vie, "la poésie a toujours été là". Mais aussi dans son œuvre en tant que cinéaste, "j'ai toujours voulu qu'il y ait de la poésie dans les films, donc de la poésie dans une image".

A la question sur ce qu'il resterait à la fin de son œuvre, Godard pense justement à la poésie. Il confie avoir comme rêve "de faire un film où un grand acteur lirait tout Rimbaud".

Si on se met à parler de la Suisse, on peut en parler pendant longtemps. Vous savez ce que je pense... une des significations du drapeau suisse, c'est : "le sang des autres, on fait une croix dessus". Si vous trouvez qu'il y a de la douceur la-dedans... c'est pas facile d'être Suisse, quand même. Johnny Hallyday il ne sait pas ce que c'est en y allant. Faut qu'il se méfie quand même, il a connu des choses mais... ça veut dire quoi être neutre?