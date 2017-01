John Berger se raconte : "Tout. Tout est narration sur cette terre"

En novembre 1989, l'écrivain John Berger était l’invité d’A Voix Nue, où il s’était confié à Elisa Mantin sur quelques jalons de sa vie et son oeuvre : le monde paysan, l'exil, la peinture, la prière.

En 1989, l'écrivain John Berger s'entretenait avec Elisa Mantin pour l'émission A voix nue, au cours de laquelle il revenait sur certains de ses principaux centres d'intérêt et sur les thèmes dont il a jalonné son oeuvre. L'observation du monde paysan, l'exil, la religion, admirer la peinture... A l'occasion de la mort de l'écrivain ce 2 janvier 2017, réécoutez ci-dessous ces cinq temps d'entretien.

John Berger explique les raisons pour lesquelles il a choisi de s'installer en France dans un petit village savoyard. Il raconte son adolescence difficile dans un internat et sa passion pour le monde paysan.

John Berger revient sur les raisons pour lesquelles il pense que le rôle du conteur est essentiel et définit le conteur dans la société paysanne, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne se considère pas, lui-même, comme un conteur.

“Tout. Tout est narration sur cette terre. Et ça commence avec la création et ça continue jusqu’à la fin. C’est une forme de narration, ce que nous vivons. Donc j’emploie des genre différents mais c’est toujours plus ou moins avec la même idée, avec le même esprit. Le chien en moi, c’est toujours le même parfum, la même odeur qu’il suit. Cette trace narrative de ce qui se passe, de ce qui arrive aux hommes et aux femmes, bien sûr.”

Devenu un critique d'art engagé, John Berger explique sa réflexion sur l'activité de critique d'art. Grand passionné de Cézanne, il en analyse la peinture, avant de revenir sur les raisons pour lesquelles il a cessé cette activité.

“Quand j’étais très jeune, j’ai été envoyé dans une école, un internat, et à l’âge de 16 ans je me suis évadé de cette prison. Et c’était vraiment comme une prison, nous n’avions pas le droit de sortir. Il y avait dans cet école un professeur d’art, et cet homme était un peintre. Il s’appelait Shepherd, qui veut dire berger en anglais. Et il m’a beaucoup encouragé. Quand je pense maintenant, ce que je faisais n'était pas vraiment à son goût. Lui, il adorait Cézanne. Donc quand je me suis évadé de cette école, je suis allé chez lui, il avait une petite maison à Oxford. Et il m’a adopté. Et dans le coin, où moi je dormais, il n’y avait que des livres sur l’art. Je me suis caché là pendant 10 jours, et je lisais. Les essais, les biographies, les critiques sur l’art. Et finalement ça a été arrangé, je suis allé à Londres. C’était en 1942. Et à Londres j’ai gagné une place à l’école des Beaux Arts. Mais je crois que pendant ces 10 jours quelque chose s’est passé chez moi.”

“Le [critique traditionnel] ne m’agace pas vraiment, je trouve que souvent ce qu’il écrit n’est pas très intéressant et que souvent il est un peu prétentieux. Mais peut-être que moi aussi. Peut-être qu’à cause des difficultés d’écrire sur le visuel, il devient un peu rhétorique ; et je déteste la rhétorique, parce qu’à ce moment les mots couvrent la réalité au lieu de la montrer. Et ça c’est dangereux.”