Joyeux Goncourt de Noël

En fiction, on continue notre veille des chiffres de ventes des prix littéraires. Que vaut vraiment un Goncourt ? Réponse : cher, très cher - d'autant plus qu'à cause de la crise sanitaire, la remise du prix est exceptionnellement concomitante avec les fêtes de fin d'année.

Hervé le Tellier, prix Goncourt pour l’Anomalie, est loin devant, à la première place du classement national des ventes de livre, dans des proportions équivalentes à celles de la semaine passée. Il vend presque 3 fois plus que Barack Obama et sa Terre promise, 6 fois plus que le prix Renaudot décerné à Marie Hélène Lafon pour Histoire du fils (assez loin derrière, à la 4e place en fiction). À la deuxième place, c'est encore le Goncourt qui gagne avec Les Impatientes, de l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, qui a remporté le prix Goncourt des lycéens. Il y a quelques semaines, nous étions un peu sceptiques sur l’effet d'un prix littéraire sur les ventes. Mais force est de constater que le Goncourt fonctionne très bien, un véritable faiseur de rois et de reines de la littérature.

En Essais-Doc, pas de nouveauté, Barack Obama avec son livre Terre promise, est toujours loin devant. Seule française à pouvoir rivaliser avec lui : la jeune Lena Situations, dont on a déjà parlé ici. La youtubeuse, idole des moins de 20 ans, qui tient le haut du classement depuis deux mois et s'est même permis de sortir une édition limitée du même livre.

Cinéma : en recul de 62%

Pour les salles obscures, les chiffres sont spectaculairement dans le rouge. Il y a du sang partout, on dirait The Shining de Kubrick : moins de 65 millions d’entrées en 2020, soit un recul de 62 % par rapport à l’année précédente. Sans surprise certes, mais sans espoir de reprise rapide non plus. Retrouvez ici les estimations d'octobre 2020 du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

Cyberpunk 2077 : vendre beaucoup, rembourser beaucoup

En jeux-vidéo, nous y sommes : les premiers chiffres du phénomène Cyberpunk 2077 sont tombés. Sans compter les ventes PC, rien que sur les consoles et uniquement en ventes physiques, le jeu aligne des ventes à 6 chiffres sur la PS4 cette semaine, fait très rare dans cette industrie. Ecrasement de la concurrence sur console donc, écrasement de la concurrence sur Steam, plateforme d'achat de jeux en ligne (source: jeuxvideo.com), écrasement total donc... ? Non, car tous ces chiffres ne valent rien ou presque ! Car les versions des consoles pour la génération précédente (PS4 et XBOX One), de loin les plus répandues dans tous les salons du pays, sont affreusement buggées. Elles présentent de sérieux problèmes de compatibilité et ne rendent pas du tout justice au magnifique travail effectué pour la version PC. Une expérience de jeu déplorable donc, qui a suscité des plaintes massives de toute la communauté gamer. CD Projekt Red, le géant polonais derrière Cyberpunk 2077, s'en est publiquement excusé, appelant tous les acheteurs à se faire rembourser. Précisons bien, en revanche, que tout ceci ne concerne pas la version du jeu pour ordinateur, qui a été acclamée par la critique.

En tout cas, le Playstation Store (plateforme d'achat de jeux directement depuis la console) de Sony a décidé d’offrir le remboursement du jeu à tous les joueurs qui le souhaitent. Evidemment, il faut avoir acheté son jeu via la plateforme pour en bénéficier. Pour les autres, le fabricant de Cyberpunk 2077 vous envoie négocier directement avec votre marchand de jeu vidéo local… On vous souhaite bonne chance, et joyeuses fêtes !

On termine en musique avec un peu de douceur, LA chanson culte des fêtes de Noël de notre époque. Celle qui nous fera un peu oublier nos malheurs de fin d’année. C’est Mariah Carey, “Mimi” pour les fans, à la première place du Billboard Hot 100, avec All I Want For Christmas is You. Bon, on n'est pas obligé d’aimer. Mais joyeux Noël quand même !

