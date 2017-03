Jules Verne : les révélations du manuscrit du Tour du monde en 80 jours

Le texte intégral d'un des plus célèbres romans de Jules Verne est pour la première fois publié ce lundi. Une révélation née de la persévérance d'une jeune éditrice passionnée que nous avons rencontrée. Voyage au coeur du Tour du monde en 80 jours.

• Crédits : Editions des Saints Pères

Comment Phileas Fogg a-t-il évolué au fil du texte premier de Jules Verne ? Comment en 1872 l'écrivain a-t-il "couché" les mots et les images du Tour du monde en 80 jours qui ont peuplé depuis tant d'imaginaires ? Pour la première fois ce lundi, "Les Saints Pères" vont faire la lumière sur ce mystère. Cette version initiale semblait avoir disparu, mais Jessica Nelson, la cofondatrice de cette maison d'édition l'a retrouvée ! Voici comment.

Comment cette aventure a-t-elle commencé ?

Nous avions publié le manuscrit de 20 000 lieues sous les mers il y a quelques années. C'était un très joyeux moment et Jules Verne fait partie des auteurs qui nous sont chers. Quand vous découvrez son écriture, c'est un moment magnifique, parce que c'est une immersion dans son travail de créateur et d'écrivain. Presque comme si vous entriez dans le Nautilus des coulisses de son oeuvre. Et à l'époque, nous nous étions posés la question des autres manuscrits, dont la plupart sont conservés au musée Jules Verne de Nantes, un musée magnifique. Les spécialistes que j'avais alors consultés m'avaient dit, "bah oui, le premier brouillon du Tour du monde, c'est à Nantes que cela se passe." Sauf que nos éditions proposent des manuscrits dans leur intégralité et qu'il ne s'agissait là que de 40 feuillets, certes passionnants.

Vous avez donc découvert le Graal par hasard ?

Oui ! Nous cherchions tout autre chose dans la correspondance de Pierre-Jules Hetzel, qui était l'éditeur de Jules Verne, quand nous avons eu le bonheur de constater que ce manuscrit intégral existait ! C'était dans le fonds en ligne de Pierre-Jules Hetzel proposé par la BNF. La BNF est une institution qui regorge de trésors manuscrits et ce dossier renfermait un joyau que moi je pensais ne pas du tout exister. Alors, évidemment, dans un premier temps, je me suis demandé si c'était bien son manuscrit, mais nous avions déjà suffisamment travaillé sur 20 000 lieues sous les mers et son écriture est très reconnaissable. On voit tout de suite que c'est le maître !

Quelles particularités se sont révélées ?

Dans ce que nous publions, il y a le manuscrit intégral et le manuscrit de Nantes, écrit très petit, très serré. C'est absolument génial ! Il faut prendre la loupe et retrousser ses manches. L'intégral, lui, est beaucoup plus lisible. Il a été écrit un petit peu plus gros. Et nous faisons une reproduction très fidèle, sans donner l'impression que c'est une photocopie. On a travaillé graphiquement pour que vous ayez l'impression d'ouvrir le carnet de Jules Verne. Au moment où il vient d'écrire.

• Crédits : Editions Les Saints Pères

Vous pouvez donc vraiment faire des allers retours entre ces premiers jets, ces premières pensées, un manuscrit très écrit d'ailleurs, qui n'est pas complet, et ce que c'est devenu ensuite. Et c'est là qu'il est intéressant de voir ce que Jules Verne a rajouté, raturé, les passages sur lesquels il s'est beaucoup interrogé. On peut voir aussi dans les marges, et c'est fascinant, qu'il annotait vraiment très précisément toutes les étapes du voyage de Phileas Fogg. Donc, il ne laissait rien au hasard, un peu comme son personnage Phileas Fogg justement, qui disait "il ne faut pas laisser de place à l'imprévu". Jules Verne n'est pas du tout dans un voyage qui n'aurait pas de sens : tout est très minuté, calculé, c'est soigneux. On voit le kilométrage, les étapes. Après, il faut se le représenter dans le contexte de la révolution industrielle, du développement des moyens de transport qui font que le rapport de l'homme à l'espace, à la géographie et au temps va être considérablement modifié. Et on apprend que le roman lui a été inspiré par un article d'un journal de l'époque, Le Siècle, par une nouvelle d'Edgar Allan Poe, et par sa collaboration avec le dramaturge Édouard Cadol pour l'écriture d'une pièce de théâtre.

Il est presque maniaque, scientifique, dans sa première écriture ?

Il est maniaque, je pense, tout le temps. J'avais lu quelque part qu'il rédigeait des fiches sur ses personnages et effectivement quand il s'est lancé dans l'écriture tout cela était déjà soigneusement préparé. Et moi, j'aime dans l'écriture de Jules Verne ce côté à la fois très pensé, très méticuleux, et aussi son écriture très charnelle. Cela va vous paraître bizarre mais c'est un auteur que l'on sent à côté quand on lit son manuscrit. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi, mais son parfum règne dans la pièce quand on ouvre, quand on découvre les lignes qu'il a écrites à la main.

• Crédits : Editions Les Saints Pères

Jules Verne dessine autour du texte ?

Je ne parlerai pas de dessin. Il y a quelques formes de temps en temps, des rajouts. Il y a ces tableaux dans lesquels il dessine le périple de Fogg, mais on est moins dans le dessin qu'un Victor Hugo dans lequel pour Notre-Dame de Paris on aussi trouvé un dessin de Quasimodo à la fin dans les fragments, dans les brouillons qu'il avait laissés.

Il reste d'autres manuscrits de Jules Verne à publier ?

Ah, oui, oui. Il y en a beaucoup qui sont conservés au fantastique musée de Nantes. Et notre démarche est de partager, de donner à découvrir, à feuilleter chez soi des trésors manuscrits. Les publier c'est notre manière de partager cette passion.

Mais pourquoi seulement à 2 000 exemplaires pour Le Tour du monde en 80 jours ? C'est un club privé ?

Parce que l'on s'adresse quand même à un petit public. Nous en sommes très conscients. On se situe vraiment dans un domaine très particulier dans l'édition. Une édition d'émotions qui s'adresse à un public de passionnés ou de bibliophiles qui aiment les beaux objets, parce que ces livres sont assemblés à la main, avec des matériaux choisis. Et donc cela ne servirait à rien de proposer un nombre supérieur à ces 2 000 exemplaires.