La Dictée géante, tous ensemble

A l’occasion des 27e Journées nationales Prison qui se tiennent partout en France du 20 au 29 novembre, France Culture propose à tous, amis, familles, collègues et aux personnes incarcérées de participer en direct le 28 novembre à la Dictée Géante de Rachid Santaki autour d’un extrait de texte du Comte de Monte Cristo, dans l’émission En français dans le texte d’Olivia Gesbert (le samedi de 17h à 18h).

Rachid Santaki et Olivia Gesbert accueilleront notamment pour cette dictée Alain Petiot, président d’Auxilia, association qui contribue à la réinsertion des personnes en grandes difficultés via l’hébergement, la formation et l’enseignement et qui a une action très importante en prison et pour l’accompagnement à la sortie, et Berthet One, auteur de bande dessinée,

Afin de se pencher plus précisément sur la situation des prisons françaises, Chloé Cambreling recevra aussi dès 7h dans les Matins du samedi, Dominique Simmonot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.

AU PROGRAMME

7h05 – 9h00 Les Matins du samedi / Chloé Cambreling

Avec Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Nommée mi-octobre, l'ancienne journaliste viendra nous parler des conditions de vie des détenus, encore dégradées par la pandémie, et de la façon dont elle entend agir dans ses nouvelles fonctions.

17h00 En Français dans le texte / Olivia Gesbert

Tous les samedis à 17h, lecture d’un texte (de français le plus souvent, ou d’histoire ou de philosophie) au programme des classes de première ou de terminale, par une comédienne ou un comédien, puis analysé et commenté par des professeurs.

17h30 La Dictée Géante / Rachid Santaki en direct à l’antenne et sur Youtube, Facebook et Twitter

Les samedis à 17h30, tout le monde est invité à prendre son stylo, seul ou accompagné, devant son écran ou à l’écoute de la radio pour participer à cette expérience collective mêlant compétition, plaisir de la langue française ou mélancolie de l’enfance.

Extrait de texte du Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas.

Avec Alain Petiot, président d'Auxilia, association qui aide à la réinsertion et à la réadaptation sociale et professionnelle des personnes adultes en difficulté (handicapés, demandeurs d'emploi, détenus, femmes isolées) et Berthet One, auteur de bande dessinée qui intervient des ateliers pédagogiques autour du dessin « en prison, dans des écoles sensibles de banlieues et zones rurales ainsi que dans des médiathèques et autres maisons des jeunes et de la culture (MJC) » Rendez-vous sur YouTube, Facebook et Twitter, puis sur le site de France Culture pour le corrigé.