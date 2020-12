La Grande Table : Semaine spéciale, Culture et idées en Europe

A la veille du Conseil européen des 10 et 11 décembre, La Grande table d’Olivia Gesbert consacre toute sa programmation à des grandes voix européennes de la culture et des idées.

AU PROGRAMME

12h – 13h30 LA GRANDE TABLE - Olivia Gesbert

Lundi 7 décembre

1ère partie : Culture

Des nouvelles de l'Est avec la prix Nobel de littérature Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk, écrivaine polonaise, prix Nobel de Littérature 2018, à l'occasion de la parution du discours de réception du Prix Nobel de littérature Le tendre narrateur et son recueil de nouvelles Histoires bizarroïdes tous deux publiés chez Noir sur Blanc en octobre 2020.

2ème partie : Idées

La pandémie a-t-elle renforcé le couple franco-allemand ?

Daniel Cohn-Bendit, ancien député Verts au Parlement européen, cosignataire avec l'universitaire Claus Leggewie d'une tribune « En Europe, personne ne doit avoir peur de 150 millions de Franco-Allemands ayant une double nationalité » publiée dans Le Monde le 15 septembre 2020.

Mardi 8 décembre

1ère partie : Culture

Des nouvelles du Portugal avec le metteur en scène Tiago Rodrigues

Tiago Rodrigues, auteur et metteur en scène portugais, directeur du théâtre national Dona Maria II de Lisbonne. Sa pièce Choeur des amants sera présentée aux Bouffes du Nord du 16 au 20 décembre 2020.

Insert Kristin Scott Thomas, actrice britannique, à l'occasion de la diffusion de The Singing Club sur Canal le mercredi 9 décembre (SR).

2ème partie : Idées

Quelle place pour le peuple en démocratie par temps de pandémie ?

Chantal Mouffe, philosophe belge, autrice de _Construire un peuple, pour une radicalisation de la démocratie (_2017) et de Pour un populisme de gauche (2018). Elle a publié une tribune dans le journal El País intitulée “Por una transformación democrática ‘verde’”.

Mercredi 9 décembre

1ère partie : Culture

Des nouvelles d'Italie avec l'artiste Giuseppe Penone

Giuseppe Penone, artiste italien, dont toute l'oeuvre questionne les liens entre l'homme et la nature. Son exposition Sève et pensée qui interroge la mémoire, l'écriture et le texte, initialement prévue à l'automne à la BNF à Paris a été reportée.

2ème partie : Idées

La pandémie, un trauma au ralenti

Franco Berardi dit Bifo, philosophe et militant italien. Il publiera en juin 2021 chez Verso The third unconscious - Subjectivity and sensibility in the pandemic threshold (non encore traduit).

Jeudi 10 décembre

1ère partie : Culture

Des nouvelles de l'Allemagne avec le metteur en scène Thomas Ostermeier

Thomas Ostermeier, metteur en scène allemand, directeur de la Schaubühne de Berlin. Il présentait en septembre au Théâtre des Abbesses à Paris son adaptation de Qui a tué mon père d'Edouard Louis. La première de sa nouvelle mise en scène _La vie de Vernon Subutex 1 (_d'après Virginie Despentes), initialement prévue au printemps puis décalée au mois de novembre, a encore été repoussée en raison de la crise sanitaire.

2ème partie : Idées

Brexit : GB, l'heure du départ

Robert Tombs, historien britannique, professeur au St John’s College de l’université de Cambridge. Il publie un nouveau livre intitulé This Sovereign Isle Britain In and Out of Europe (Allen Lane, 28 janvier 2021)(non encore traduit).

Crédit photos : Christophe Abramowitz / Radio France et Jonathan NACKSTRAND / AFP