La littérature américaine à l’honneur sur France Culture | Festival America

A l’occasion du Festival America (du 20 au 23 septembre-Vincennes) dont France Culture est partenaire, la chaîne des idées, des savoirs et de la création reçoit sur son antenne de grandes figures des lettres américaines et propose en direct du Festival l’émission Le temps des écrivains avec un grand entretien avec John Irving et une Masterclasse avec Laura Kasischke.

Au programme

Vendredi 21 septembre

7h-9h Les Matins – Guillaume Erner

Avec Richard Powers, romancier américain, auteur de “L’arbre-monde” (ed. Cherche Midi)

12h- 13h30 La grande Table – Olivia Gesbert 1ère partie : Jeffrey Eugenides, middleclass et vies moyennes

Jeffrey Eugenides, écrivain, pour son recueil de nouvelles Des raisons de se plaindre (L’Olivier, septembre 2018)

2ème partie : Midterms, J-46 : la fin d’un cycle politique ?

Dick Howard, philosophe, Les ombres de l’Amérique : de Kennedy à Trump (Editions nouvelles François Bourin, septembre 2018)

21h- 22h Par les temps qui courent - Marie Richeux Le romancier Hernan Diaz, qui publie Au loin (éditions Delcourt)

Samedi 22 septembre

17h Le temps des écrivains - Christophe Ono-dit-Biot

En direct du Festival, salle des mariages de l'Hôtel de ville de Vincennes - exceptionnellement l'entrée est libre et gratuite

Grand entretien avec John Irving

John Irving est né en 1942 et a grandi à Exeter (New Hampshire). Avant de devenir écrivain, il songe à une carrière de lutteur professionnel. À vingt ans, il fait un séjour à Vienne. Puis, de retour en Amérique, il travaille sous la houlette de Kurt Vonnegut Jr à l'Atelier d'écriture de l'Iowa. Premier roman en 1968: Liberté pour les ours!, suivi d'Un mariage poids moyen et de L'Épopée du buveur d'eau. La parution du Monde selon Garp est un événement. Avec L'Hôtel New Hampshire, L'Oeuvre de Dieu, la Part du Diable (adapté à l'écran par Lasse Hallström en 2000), Une prière pour Owen, Un enfant de la balle, Une veuve de papier et La Quatrième Main, l'auteur accumule les succès auprès du public et de la critique. John Irving partage son temps entre le Vermont et le Canada.

14h Masterclasse Laura Kasischke animée par Arnaud Laporte

En direct du Festival, salle des mariages de l'Hôtel de ville de Vincennes : exceptionnellement l'entrée est libre et gratuite

Laura Kasischke est née en 1961 dans l’État du Michigan. Elle est l’auteur d’une dizaine de romans, dont Rêves de garçons, La Couronne verte, À moi pour toujours, qui a reçu le prix Lucioles des Lecteurs en 2008, A Suspicious River et La Vie devant ses yeux, tous deux adaptés au cinéma, ou encore Esprit d’hiver, finaliste des Prix Femina et Médicis étranger en 2013, et lauréat du Grand Prix des lectrices de Elle 2014. Elle est également l’auteur de poèmes, publiés dans de nombreuses revues, pour lesquels elle a notamment remporté le Hopwood Awards et la bourse MacDowell. Laura Kasischke enseigne l’art du roman à Ann Arbor et vit toujours dans le Michigan.

22h -23h Mauvais genres – François Angelier Avec la dessinatrice américaine Emil Farris

Dimanche 23 septembre

12h45 – 13h30 Signes des temps – Marc Weitzmann Entretien avec Lauren Groff, écrivaine américaine. Notamment auteur de « Les Furies »

Lauren Groff est née en 1978 à Cooperstown, NY, et a grandi à une rue du Baseball Hall of Fame. Elle est diplômée de Amherst College et a une maîtrise dans la fiction de l'Université de Wisconsin-Madison. Ses nouvelles ont été publiées ou sont à venir dans un certain nombre de journaux, dont The Atlantic Monthly, Ploughshares, Glimmer Train, une histoire, soit cinq points et cinq chapitres, et dans les anthologies Best American Short Stories 2007, Pushcart Prix XXXII, et Meilleur nouveau American Voices 2008. Elle a reçu la bourse Axton dans la fiction à l'Université de Louisville, et a eu des résidences et des bourses à Yaddo et le Centre du Vermont Studio. Le premier roman de Lauren, Les Monstres de Templeton , publié en Février 2008, était un New York Times best-seller et Booksense, et a été retenu pour le Orange Prize for New Writers. Son deuxième livre, délicat comestibles des oiseaux , est un recueil de nouvelles. Les deux livres sont publiés par Hyperion / Voice

Festival America Cette année la 9eme édition du festival met à l’honneur les littératures du Canada, avec une trentaine d’écrivains invités, anglophones et francophones, soit la plus importante délégation d’auteurs de ce pays à venir en France ces dernières années. Fidèle à sa tradition de mélanger les invites du continent Nord- Américain, le festival accueillera également des écrivains venus du Mexique, de Cuba, d’Haïti et des Etats-Unis. Soit soixante-dix auteurs venus de toute l’Amérique du Nord qui écrivent en français, en espagnol ou en anglais, et qui disent le monde à travers la fiction.

Retrouvez le programme complet du Festival et toutes les informations ICI