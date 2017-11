Naissance du prix Renaudot : quand tout est parti d'une blague

Tout commence en 1925. A cette époque, le jury du prix Goncourt était très divisé, et les délibérations pouvaient durer plusieurs heures jusqu'à l'annonce du lauréat. Certains journalistes s'agaçaient de cette attente qui coïncidait souvent avec l'heure du repas. Dans un souci pratique, pour avoir le temps de déjeuner, le critique Georges Charensol proposa à ses confrères journalistes de déjeuner tous ensemble aux alentours de 11 heures, alors que les jurés délibéraient encore, avant de débuter le marathon journalistique de l'après-midi. Les plaisanteries s'enchaînent alors :

Si l'on connait aujourd'hui cette anecdote qui date de 1925, c'est parce que Georges Charensol lui-même l'a partagée à l'antenne de France Culture, dans l'émission "A voix nue". Ecoutez-le au micro de Thierry Garcin, le 7 juillet 1989 :

(Durée : 2'26)

Anecdotique ? Pas autant qu'on pourrait le croire car l'histoire montre que les dix confrères se sont bien réunis l'année suivante, formant le tout premier jury du prix Renaudot. Un nom trouvé en référence à Théophraste Renaudot, qui avait lui-même créé en 1651 le premier journal périodique intitulé La Gazette.

Pour décerner leur tout premier Renaudot en 1926, les journalistes délibèrent... et tout ne se passe pas exactement comme prévu. En effet, la plaisanterie est vite devenue plus sérieuse que prévu, expliquait encore Georges Charensol en 1989 dans "A voix nue" :

Il se trouve, malheureusement, que cette année-là, on a beau chercher, on ne trouve pas de livre correspondant à la conception que j’avais imposée. En revanche, nous sommes tous emballés par le premier livre d’un jeune professeur du lycée de Monte-Carlo qui s’appelait Armand Lunel, et qui avait écrit un livre Nicolo-Peccavi ou l'Affaire Dreyfus à Carpentras, que nous avions trouvé un livre plein d’esprit, plein de vivacité et d’originalité, et nous avons viré de bord. Nous avons dit : “Voilà un garçon inconnu, on va lui donner un coup de pouce, on va lui donner le prix”. Nous étions pris à notre piège. Nous étions foutus. A partir du moment où nous avions couronné un bon livre, nous ne pouvions plus revenir en arrière. Ça aurait été désobligeant pour lui.