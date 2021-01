La nuit des idées : Programmation spéciale

Le 28 janvier se déroulera la 6e édition de la Nuit des Idées. Coordonnée par l’Institut français, cette nuit sera en tous points hors normes, la crise sanitaire interdisant les rassemblements qui s’organisaient partout dans le monde et qui faisaient de cette nuit planétaire un évènement si singulier. Transformée en expérience numérique sur 24 heures, du premier lever du soleil à son ultime coucher, avec 200 évènements dans 103 pays et plus de 200 villes, La nuit des idées, sur le thème “Proches”, fera vivre ainsi à tous un tour du monde, rythmé sur France Culture par des entretiens et des débats autour de nos rapports à l’espace et aux autres, pour chacun d’entre nous et au sein de nos sociétés.

Hartmut Rosa, parrain de La nuit des idées 2021, s’entretiendra avec Géraldine Mosna-Savoye, productrice de la chronique quotidienne “Carnet de Philo” et productrice déléguée de l’émission “Les Chemins de la philosophie. De nombreuses personnalités de la Nuit des idées seront également invitées sur l’antenne tout au long de la journée du 28 janvier sur lanuitdesidees.com

France Culture, partenaire de la Nuit des idées, propose une programmation spéciale le jeudi 28 janvier de 7h à 23h :



7h-9h Les Matins / Guillaume Erner

> Avec le sociologue Hartmut Rosa

12h-13h30 La Grande table / Olivia Gesbert

> Penser le monde à la lumière des galaxies avec Françoise Combes, astrophysicienne, professeure du Collège de France, titulaire de la chaire « Galaxies et cosmologie », chercheuse à l’Observatoire de Paris



18h20-19h Le Temps de débat / Emmanuel Laurentin

> Peut-on sortir de l’opposition entre “peuple" et “élites” ?

Avec Eric Anceau, Historien, Professeur à l'Université Paris-Sorbonne, a publié "Les élites françaises : Des Lumières au grand confinement" (Passés/Composés, 2020)

Et Jacques Rancière, philosophe, professeur émérite à l'Université de Paris VIII (Saint-Denis)



19h-20h Affaires culturelles / Arnaud Laporte

> Avec le cinéaste franco-cambodgien Davy Chou



21h-22h Nos Géographies / Dominique Rousset

> La fracture numérique

Avec Margot Beauchamps, géographe, spécialiste en sciences sociales consacrée aux transformations numériques de la société, coordinatrice du Groupement d’intérêt scientifique M@rsouin, et Valérie Peugeot, chercheuse au sein du laboratoire de sciences sociales et humaines d’Orange Labs, présidente de l’association Vecam, think tank citoyen qui déchiffre les enjeux sociétaux liés au numérique et membre du collège des commissaires de la CNIL.



22h15 - Par les temps qui courent / Marie Richeux

> Avec le comédien Frédéric Pierrot invité pour son rôle dans En thérapie, une série réalisée par le duo de cinéastes Eric Toledano et Olivier Nakache, diffusée en intégralité sur ARTE TV à partir du 28 février 2021.

En Thérapie est l’adaptation de la série israélienne Betipul, recontextualisée au lendemain des attentats de Paris en 2015. À travers les séances hebdomadaires de cinq patients, elle porte un regard plein d’humanité́ sur les failles et les contradictions d’une société́ française en état de choc.

La Nuit des Idées se déroulera aussi sur l’antenne de France Bleu Jeudi 28 janvier :

12h - On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission avec Willy Rovelli et sa bande de chroniqueurs – sur le thème : “Je pense aux autres” avec notamment L’accorderie de Lille

13h – Une heure en France avec Frédérique Leteurnier et Denis Faroud

15h - C’est déjà demain avec Eglantine Eméyé - sur le thème : “Le rapport physique aux autres pendant la pandémie” avec le philosophe Martin Dumont

