La panthéonisation de l'écrivain Maurice Genevoix reportée d'une année

Le 6 novembre 2018, Emmanuel Macron avait annoncé le transfert au Panthéon de la dépouille de l'écrivain-combattant Maurice Genevoix, connu pour son témoignage sur la Grande Guerre à travers l'ouvrage Ceux de 14, paru en 1949. Les cendres de l'écrivain devaient être transférées le 11 novembre prochain à l'occasion des commémorations de l'armistice de 1918.

Pour justifier cette décision, l'Elysée a invoqué son intention d'"adosser ce transfert au centenaire de l'inhumation du Soldat Inconnu" sous l'Arc de Triomphe. Cette entrée au Panthéon doit célébrer Maurice Genevoix mais aussi tous "ceux et celles de 14" afin de rendre un hommage collectif à "l'armée victorieuse" de la Grande Guerre.

Écrivain, prix Goncourt pour son roman Raboliot, académicien, combattant de la Grande Guerre réformé en 1915 et devenu un des témoins des atrocités de la guerre de 14-18, Maurice Genevoix, était un des rares observateurs de ce conflit. Invité de France Culture à de nombreuses reprises, il avait témoigné de la manière dont la Grande Guerre avait été vécue par lui et les jeunes de sa génération :

Nous sommes partis, avec beaucoup d’illusions bien entendu… un choc psychologique décisif : tout ce à quoi nous croyions, toutes les valeurs auxquelles nous étions voués puisque nous étions de futurs enseignants, vous comprenez… on avait l’impression qu’elles étaient toutes, sans exception, remises en cause. Que tout ce qu’on nous avait enseigné devenait caduc. [...] C’était la mort d’une certaine civilisation qui nous avait formés dans une large mesure. Par conséquent, nous étions en quelque sorte en sursis, dans une espèce, non pas de mort provisoire, mais de table rase.