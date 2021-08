Un événement inédit avec Thomas Pesquet co-organisé par le musée de l’Air et de l’Espace et France Culture avec le soutien de l’Agence Spatiale Européenne. Dimanche 5 septembre 2021 à 15h

Le musée de l’Air et de l’Espace et France Culture font leur rentrée scolaire en co-organisant la première Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante et la participation de Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence Spatiale Européenne, Rachid Santaki, fondateur et producteur de La Dictée Géante et Olivia Gesbert, productrice à France Culture.

La première Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante se déroulera au musée de 15h à 15h30. Près de 1 000 personnes sont attendues pour cet événement gratuit, auquel seront conviés acteurs et associations du territoire, dans une démarche de démocratisation culturelle.

Thomas Pesquet lira les extraits de l’ouvrage Un Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (Ed. Gallimard) dans une vidéo enregistrée depuis la Station spatiale internationale et retransmise en exclusivité sur grand écran au musée pour l’émission La Dictée Géante de Rachid Santaki et Olivia Gesbert. Elle sera diffusée le samedi 11 septembre à 17h sur l’antenne de France Culture puis sera disponible en réécoute sur franceculture.fr et l’application Radio France.

Informations pratiques

Dimanche 5 septembre 2021 à 15h en public et samedi 11 septembre à 17h sur France Culture

La Dictée de l’Espace avec La Dictée Géante au musée de l’Air et de l’Espace- Paris-Le Bourget

Entrée libre

Le musée de l’Air et de l’Espace

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe, le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques du monde, par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Fondé en 1919, il présente un ensemble historique exceptionnel dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et l’espace. Le musée est aujourd’hui un établissement public (EPA) sous tutelle du ministère des Armées, labellisé « musée de France ».

Témoin du rêve de l’homme de conquérir le ciel, le musée de l’Air et de l’Espace est également un musée de site. Ainsi, il propose au visiteur qui parcourt son tarmac, ses halls et ses galeries, de vivre une véritable expérience. Celle-ci l’invite à plonger à travers l’histoire de la conquête de la 3e dimension et, dans le même temps, à revivre cette grande aventure humaine, en admirant plus de 150 avions, mais aussi des satellites, fusées, maquettes, objets d’art, tenues de vol ou documents historiques.

France Culture : l’esprit d’ouverture

Acteur de la vie culturelle et de la connaissance, France Culture réunit les savoirs, les idées et les disciplines de la création pour éclairer chaque jour les enjeux contemporains, sur ses antennes hertziennes et numériques.

À l’écoute de l’évolution de tous les usages, elle s’attache sous différents formats à diffuser toujours davantage, de façon aussi accessible qu’exigeante, des programmes variés déclinant toutes les richesses de l’art radiophonique : magazines élaborés, émissions de débats, journaux d’information, documentaires, fictions. Son agilité permet à France Culture d’être une référence en matière de suivi de l’actualité dans tous les domaines. Son offre constitue aussi un catalogue de contenus qui en fait une ressource incontournable en matière de podcasts.

Ses événements en public (forums, lectures, créations, masterclasses, prix dédiés au public étudiant), tout comme ses nombreuses co-éditions, ses déclinaisons en podcast natif et en vidéo sont l’expression, sur tous les supports, de sa conviction de service public : La culture est un signe des temps.