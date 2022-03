"La Question" ou comment Henri Alleg est devenu le visage des torturés d'Algérie

Il a été le nom et le visage de la torture en écrivant un livre sur les sévices que lui a infligés l’armée française. Voici comment, "La Question", a fait d’une histoire intime, celle d’Henri Alleg, une cause nationale et populaire contre la torture et la guerre d’Algérie.

Soixante ans après les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, la voix d'Henri Alleg est toujours aussi puissante. Ce communiste, fervent défenseur de l'indépendance de l'Algérie, a subi les horreurs d'une pratique malheureusement assez commune à l'époque, celle de la torture. L'historienne Anne Simonin nous explique comment La Question, le livre écrit par Henri Alleg, a été capital pour l'opinion publique française sur la guerre d'Algérie.

Des sévices inhumains

Henri Alleg savait ce qu’il risquait. Journaliste français, directeur du journal Alger Républicain, il publie des témoignages d’Algériens dénonçant la torture dès le début de ce qu’on appelle en France dans les années 1950 "les évènements".

Cet ancien résistant, membre du PCF est engagé dans la lutte contre la colonisation et lorsque son journal est interdit en 1955, il entre dans la clandestinité.

Anne Simonin : "Le 12 juin 1957, Henri Alleg est arrêté. Il est arrêté au domicile d’un jeune mathématicien, qui s’appelle Maurice Audin, un proche du Parti communiste qui lui "disparaîtra". Henri Alleg, lui, sera arrêté, transféré au centre de triage d’El Biar qui est sous la houlette des parachutistes du général Massu, il va être soumis à ce qu’on appelle à l’époque "des interrogatoires renforcés". Ce qu’il veut dire qu’il va être purement et simplement torturé.

Il me serra les narines et, au moment où j’ouvrais la bouche pour respirer, il m’enfonça le fil dénudé très loin, jusqu’au fond du palais, tandis que Charbonnier mettait en branle la magnéto. Je sentais l’intensité du courant grandir et à mesure ma gorge, mes mâchoires, tous les muscles de mon visage, jusqu’à mes paupières se contracter dans une crispation de plus en plus douloureuse.

• Crédits : AFP

Pendant un mois, Henri Alleg est torturé. On l’électrocute, on l'asphyxie avec de l'eau, on le tabasse, on brûle son sexe, on le pend… Il ne donnera aucun nom.

La torture ne prend fin que lorsqu’il est transféré dans une prison civile. C'est de là qu’il écrit dès qu’il le peut, en cachette, d’abord une plainte puis le récit de sa torture. Il lui faudra des mois pour rédiger son témoignage sur des feuilles de papier toilette.

Les mots sont précis, incisifs, percutants…

Je ne crois pas qu’il se soit trouvé un seul prisonnier qui n’ait comme moi pleuré de haine et d'humiliation en entendant pour la première fois les cris des suppliciés.

Henri Alleg

Un texte qui a marqué la littérature

Anne Simonin : "C'est non seulement une dénonciation de la torture mais c’est d’abord un texte qui est extraordinairement bien écrit. Cette écriture blanche qui va être la sienne, va être très importante dans le succès politique mais aussi littéraire de ce livre. Aucun texte publié pendant la guerre d’Algérie n’a à ce point marqué la littérature."

L’avocat du militant, fait sortir le texte de prison feuille après feuille. Et c’est la femme d’Henri Alleg, Gilberte, qui les dactylographie puis les transmet aux Editions de Minuit, une maison d’édition créée pendant la Résistance.

C’est d’ailleurs l’éditeur, Jérôme Lindon, qui proposera ce titre.

Anne Simonin : " La Question, c’est un titre à double entrée. Pourquoi ? Parce que ça fait d’abord référence à la pratique de la torture sous l’Ancien Régime. Cela dénote à la fois une pratique ancienne mais aussi une pratique qui se veut illégale dans un régime qui s’affiche républicain. La Question c’est aussi un mot qui vient très directement de l’affaire Dreyfus, parce que c’est une réplique célèbre. Le président [du tribunal] avait dit : "La question ne sera pas posée".

• Crédits : Getty

Des témoignages anonymes sur la torture avaient déjà été diffusés dans des journaux français, mais le 18 février 1958, lorsque La Question est publié, Henri Alleg devient l’incarnation des torturés, leur visage, leur parole.

En quelques semaines des dizaines de milliers d'exemplaires sont vendus, mais les journaux qui publient des extraits de l’ouvrage sont censurés par le gouvernement.

Le prétexte ? "Participation à une entreprise de démoralisation de l'armée".

Mais à chacune de ses saisies encore plus de livres sont vendus, plus de gens en parlent : le tabou se brise.

La provocation de l'éditeur

L’éditeur veut aller plus loin encore, et mettre le gouvernement face à ses actes. Il décide de provoquer les autorités.

Anne Simonin : "L’éditeur va avoir cette stratégie qui est absolument aberrante, dans le cadre d’une maison d’édition en faillite, de lancer une campagne de publicité avec cette affiche sur fond noir, le noir étant une couleur exclusivement réservée aux publications officielles, barrée d’un rectangle blanc, une photo d’Henri Alleg, une phrase extraite d’un article saisi "Une victoire" de Jean-Paul Sarte : "Henri Alleg a payé le prix le plus élevé pour avoir le droit de rester un homme"."

• Crédits : Getty

Le gouvernement répond à la provocation. La Question est interdit un mois après sa publication.

Des intellectuels de tout bord politique lancent une pétition, interpellent le gouvernement en font une cause nationale.

Pour contourner la censure, le livre est édité à l’étranger et il est même traduit en 19 langues

Anne Simonin : "L’éditeur va en quelque sorte saisir l’opinion publique à la fois nationale et internationale et porter le cas d’Henri Alleg devant le tribunal de l’opinion. Et il va imposer à cette opinion publique, qui reste un peu atone, le fait que si on continue la guerre d’Algérie, alors la torture n’a aucune chance de s’interrompre parce qu’elle est partie intégrante de la nature de la guerre que l’armée française mène en Algérie."

La dénonciation de la torture ne met pas fin à la guerre d’Algérie mais elle est décisive chez les déserteurs qui refusent de servir pour ne pas torturer.

• Crédits : AFP

Henri Alleg, lui, est condamné à 10 ans de travaux forcés. Avec l’aide du Parti Communiste, il s’évade et continue sa vie de militant, de journaliste et d’écrivain jusqu’à sa mort en 2013.