La romancière Pierrette Fleutiaux, prix Femina 1990, est morte

"La seule chose qui me guide, c’est la phrase qui est dans ma tête" : d'abord aux frontières du conte et d'un certain fantastique qui fut, au XXe siècle, salué par Julio Cortazar, elle sut aussi s'emparer peu à peu de thèmes plus réalistes... Originale assurément, la romancière Pierrette Fleutiaux est morte soudainement ce 27 février 2019.

Née en 1941 à Guéret, dans la Creuse, Pierrette Fleutiaux a grandi dans le monde rural, élevée dans la ferme de ses grands-parents maternels. Suivant les traces de ses parents enseignants, elle obtient l’agrégation d’anglais à la Sorbonne avant de s’installer à New York, où elle commence à écrire. C’est à son retour en France en 1975 qu’elle publie sa première nouvelle, Histoire de la chauve-souris (Julliard). Le début d’une carrière prolifique, récompensée en 1990 par le prix Femina pour le roman Nous sommes éternels, publié aux éditions Gallimard. En 2003, elle rejoint les éditions Actes Sud avec Des phrases courtes ma chérie, roman sur l’étiolement de la relation entre une fille et sa mère vieillissante. Elle laisse derrière elle un dernier roman, Destiny (Gallimard, 2016), qui raconte le récit poignant d’une jeune migrante nigériane venue trouver refuge en France.

En octobre 1990, Pierrette Fleutiaux était invitée au micro de Roger Vrigny dans l'émission Lettres ouvertes pour présenter son troisième roman Nous sommes éternels, juste avant qu’il ne soit récompensé par le prix Femina.

Pierrette Fleutiaux dans "Lettres ouvertes", le 31 octobre 1990

L’écrivaine, qui a commencé par des nouvelles fantastiques, est interrogée sur les raisons de cette incursion inédite pour elle dans le roman réaliste :

La littérature est un champ immense, il n’y aucune raison de se cantonner dans un tout petit pré-carré. On peut découvrir, évoluer, caracoler de tous les côtés. On reconnaît bien aux peintres le droit d’avoir des périodes, alors reconnaissons aux écrivains le droit de se développer dans différentes directions. Je me demande si vous auriez posé cette question, cette question du gros livre à Garcia Marquez pour Cent ans de solitude, à Cohen pour Belle du Seigneur ou à d’autres étrangers. On a un peu le sentiment que le grand roman, le long roman en France est quelque chose d’un peu étonnant. Je me demande pourquoi. (…) Mon livre c’est vraiment un amour fou, que j’ai eu pour cette famille Helleur, ces cinq personnages qui sont au centre de mon livre, et pour un amour fou, il faut un certain nombre de pages !

Sur son rapport à l’écriture et au roman, elle poursuit :

Pour moi un roman n’est pas une série de dossiers bien ajustés. La seule chose qui me guide, c’est la phrase qui est dans ma tête : si elle chante, si elle entraîne une autre phrase qui chante. Et si ces phrases les unes à la suite des autres font un chant, alors pour moi c’est bon. Et je m’aperçois à la fin de toutes ces phrases qui chantent qu’il y a une structure intérieure, mais je ne l’ai pas cherchée. Elle est là simplement parce que ça chantait.

Dans ce roman-fleuve à la limite entre le tragique et le lyrique, Pierrette Fleutiaux raconte comment elle explore la complexité des liens familiaux et la question du mensonge :