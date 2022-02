Le box office de la culture bientôt chamboulé par le retour en rayon de poids lourds du roman et une enquête

Cette semaine au programme du box office : le regard de Bruno Patino sur le numérique, celui de Victor Castanet sur les EPHADS, le retour de Pierre Lemaître et Nicolas Mathieu au rayon fictions littéraires, le début de la fin pour la série "Ozark" sur Netflix, et "Spider-Man : Miles Morales" !

Bruno Patino parle IA, algorithmes, déconnexion...et l'enquête sur les EPHADS de Victor Castanet s'annonce déjà comme un best seller

Des ventes en petite forme cette semaine avec peu de surprises et peu de nouveautés, à l’exception peut-être, à la 17ème place, de Tempête dans le bocal, le nouvel essai de Bruno Patino, à la tête d’Arte et qui parle numérique. Quant aux Fossoyeurs, le livre du journaliste Victor Castanet sur la gestion privée des Ephad par le groupe Orpea, il s’annonce comme un best-seller, selon les premières indications, mais on ne dispose pas encore de chiffres pour sa première semaine de vente. On en reparle donc dimanche prochain.

Michel Houellebecq toujours en tête des ventes, mais bientôt défié par des poids lourds

En fiction, Michel Houellebecq reste en tête des meilleures ventes cette semaine alors que David Foenkinos pour son roman Numéro deux chez Gallimard le talonne. A noter l’entrée de Philippe Besson pour son roman Paris-Briançon chez Julliard. Et l’arrivée prochaine de deux poids lourds de la rentrée d’hiver 2022 : Nicolas Mathieu qui publie mercredi prochaine Connemara chez Actes Sud et Pierre Lemaître qui sort Le Grand Monde chez Calmann-Lévy. Deux anciens prix Goncourt, en 2013 pour Lemaître et en 2018 pour Mathieu reviennent donc dans cette rentrée : on auscultera les chiffres des ventes de ces deux romans dès la semaine prochaine.

À noter également cette semaine, les chiffres de vente BD et manga pour l'année 2021 : impressionnants ! On parle de 85 millions d'exemplaires vendus, soit une hausse de 60% des ventes par rapport à 2020...

"Spider-Man No Way Home" : pérennité du succès en salle

Un box office cinéma également sans surprise, toujours dominé par Spider-Man No Way Home pour la sixième semaine consécutive. Le film a déjà réuni près 7 millions de Français.

Levée de rideau en deux temps sur le final de la série "Ozark"

Cette semaine, retour sur la sortie de la première partie de la saison 4 (et finale) d’Ozark sur Netflix. La plateforme, maintenant coutumière des diffusions de saisons en deux parties, a réitéré puisque la seconde partie de la saison 4 arrivera plus tard (Netflix n’a pas encore donné de date). Ce choix a été expliqué par le showrunner Chris Mundi, qui voulait éviter d’embrayer sur une cinquième saison, mais en prenant malgré tout le temps de terminer la série sans se presser. Avec les toujours impressionnants Jason Bateman et Laura Linney qui campent le couple Byrdes, ces sept épisodes sont riches en rebondissements et forment effectivement un arc narratif cohérent et suffisant à lui-même , ce qui nous aide (un peu) à gérer la frustration de l’attente du final.

À guetter aussi, l’adaptation made in Mediawan, Incognito Films et France Télévision du roman de Michel Houellebecq sorti en 1998 , « Les Particules élémentaires », qui sera diffusé demain lundi 31 janvier sur France 2 !

Jeu vidéo : ce qu'il faut retenir de "Spider-Man : Miles Morales"

Côté jeu vidéo, on revient cette semaine sur le jeu Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Le jeu, "cross gen" (c'est-à-dire qu'ils c'est à dire qu'il peut être acheté sur une console et amélioré sans avoir à le racheter), offre toutefois une qualité graphique tout à fait acceptable, ainsi que des modifications de gameplay qui rafraichissent l’expérience joueur malgré la durée un peu courte du jeu…alors après avoir vu No Way Home au cinéma, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour prolonger l’expérience !

